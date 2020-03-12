закрыть
12 марта 2020, четверг, 11:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

1
  • 12.03.2020, 10:31
  • 1,740
Турция переносит начало туристического сезона из-за коронавируса

Принимать туристов готовятся после 15 апреля.

Власти Турции принимают необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

В рамках профилактических мер Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Туроператоров призвали отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

"Риск серьезен, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", - отметил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

При этом он пояснил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid-19).

Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.


популярное за неделю

Мнение

Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич
Валентина, Скорина и Петербург
Валентина, Скорина и Петербург Виктор Горбачев