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В новом докладе Госдепа США Беларусь названа авторитарным государством

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  • 12.03.2020, 10:22
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В новом докладе Госдепа США Беларусь названа авторитарным государством

Перечислены основные нарушения прав человека в нашей стране.

Госдепартамент США 11 марта опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире за 2019 год. Беларусь в очередной раз назвали авторитарным государством.

В докладе отмечается, что вся власть сконцентрирована в руках президента, а белорусы не могут выбирать власть путем свободных и справедливых выборов.

Среди основных нарушений прав человека в Беларуси Госдеп назвал:

произвольные аресты и задержания;

опасные для жизни условия содержания в тюрьме;

произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь; значительные проблемы с независимостью судебной власти;

неоправданные ограничения на свободу слова, печати, в интернете, в том числе цензура, блокирование сайтов, а также наличие законов, касающихся уголовной ответственности за клевету и клевету на государственных чиновников;

задержание журналистов;

жесткие ограничения на свободу мирных собраний и объединений, включая наложение уголовного наказания за призыв к мирной демонстрации и законы, наказывающие деятельность и финансирование групп, не одобренных властями;

ограничения свободы передвижения — в частности, для бывших политических заключенных, и ограничения их гражданских прав;

ограничения на участие в политической жизни, в том числе постоянное несоответствие выборов международными стандартами;

коррупция во всех эшелонах власти;

торговля людьми.

В докладе также отмечается, что власти на всех уровнях в 2019 году часто действовали безнаказанно и не принимали мер для судебного преследования или наказания должностных лиц, которые нарушали права человека.


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