Предприниматель: В 90-е было возможно все, главное — не бояться 1 12.03.2020, 10:53

1,061

История владельца компьютерного клуба.

Практически каждый городской пацан родом из 90-х при слове «компьютерный клуб» может ненадолго впасть в состояние мечтательного оцепенения. В компьютерных клубах жили (порой в буквальном смысле этого слова), росли, находили и теряли друзей, спускали свое будущее в трубу или, наоборот, открывали для себя невиданные перспективы после новых знакомств. Сегодня, продолжая серию видеосюжетов «Как мы жили в 90-х», сайт onliner.by рассказывает о рождении, яркой жизни и бесславном конце одного из известных минских клубов.

Герой видеомонолога — Алексей Ероховец открыл свой компьютерный клуб в 20 лет. Это был один из нескольких бизнесов, которыми он занимался в бурные 90-е, но, по признанию самого Алексея, он был самым душевным. Наверняка вы ходили играть в другое место, но, скорее всего, увидите в этом монологе очень много знакомых историй. Мы предлагаем провести в комментариях перекличку: вспомните название своего клуба и расскажите о нем подробнее.

Вот лишь некоторые цитаты из этого видеомонолога:

Для молодых людей компьютерные клубы, очевидно, являлись сосредоточением всей жизни. Я вспоминаю, что уже тогда, когда в конце 80-х — начале 90-х появились маленькие компьютерные классы в ЖЭСах, все бутылки в округе сдавались для того, чтобы скопить денег на час игры в Karateka или первую Civilization.

У нас все началось с Heroes of Might and Magic II. Мы активно в нее рубились и в какой-то момент решили устроить чемпионат. Собрали сеть из четырех компьютеров у меня в квартире на площади Победы, расклеили объявления по окрестным подъездам: когда будет проводиться чемпионат, какой требуется вступительный взнос. В результате пришло очень много народа, у нас начался трехдневный забег на выходные. Больше всего нас удивило, что пришли взрослые дядьки, как сейчас помню, что одному из них, Сергею, было за 40 лет (он, кстати, чемпионат и выиграл).

Такие чемпионаты стали проходить более-менее регулярно. Потом начали просто сдавать компьютеры на время, хотя изначально такой идеи не было. Месяца через полтора этот «клуб» был заполнен полностью, 24 часа в сутки, пришлось нанять человека, который сидел там постоянно. Думаю, что на тот момент «клуб» из четырех компьютеров приносил в месяц примерно столько, сколько мама или папа большинства из посетителей зарабатывали за год.

Понятное дело, что все это было никак не оформлено, соседям быстро перестало нравиться, логичным итогом стало то, что в какой-то момент пришла милиция и все компьютеры забрала. Их нам потом вернули в разобранном виде, но без многих деталей. На этом мой первый компьютерный клуб закончился.

В 90-х экономика поделила людей на два лагеря. Первый — из тех, кто использовал возможности нового времени, вторая — те, кто продолжал работать на заводе. Бизнесы выдумывались буквально на ходу. В условиях, когда страна только отошла от тотального дефицита, продавалось все. Помню, я ездил на Комаровку, покупал блок сигарет, перепродавал его в Уручье в киоск с наценкой 50%.

Было возможно все, главное — не бояться. Я в 18 лет не боялся. Проанализировав ошибки первого клуба и предоставившиеся возможности, я открыл второй клуб — Black Dragon. Он уже был большой, на 19 компьютеров, и там уже было сделано то, чего, как мне казалось, индустрии не хватало: комната отдыха с компьютерными журналами, кофеварка, возможность не только играть, но и общаться. Мы открылись, начав с большого чемпионата, на который уже приехали люди из разных городов страны. Деньги на клуб собрал, как и сейчас собирают на стартапы, по принципу «трех F»: family, friends, fools.

Компьютерные клубы в то время, конечно, генерировали очень хорошую прибыль, но основной драйвер был не в зарабатывании денег. Мы действительно получали от того, что делаем, настоящий кайф. Я позвал администраторами своих дворовых друзей, у каждого из них была зарплата раз в пять больше, чем у среднестатистического инженера на то время.

Мы начинали играть с Quake II, потом появился Quake III и Counter-Strike. Конечно, приходили «гопники», которые пытались трясти деньги из малых, прогонять их из-за компьютера. Мы с такими ребятами разговаривали серьезно, больше у них желания такое творить не возникало. Было совершенно понятно, что эта шпана не помогает нам делать кассу.

Имидж компьютерного клуба как притона в те времена сформировался совершенно логично. Понятно, что никто этих подростков не контролировал, кто-то из них даже приносил с собой пиво. Да и в целом сидеть сутками перед компьютером — штука совсем нездоровая.

Некоторые ребята в клубе буквально жили, отлучаясь только в магазин за едой и помыться. На какие деньги они так проводили время — для меня загадка. Многие приходили «просто посмотреть», было множество малышей, у которых не было денег, но они часами стояли за спинами играющих и глазели на происходящее.

Клубы дали уникальную возможность ребятам, которые еще недавно были зачмыренными в своих классах, проявить себя лидерами и даже увидеть толпы поклонников. Начал развиваться киберспорт, у нас появилась официальная команда клуба. Занимали призовые места на международных соревнованиях, пусть не первые, но для нас это все равно было очень круто.

С рэкетом особо не сталкивались. Была скромная попытка, которую предприняли районные «бандиты», но я ее за какое-то давление даже не считаю. Все завершилось после одного разговора. Бандиты тогда были повсюду, и большинство рэкетиров были «доморощенными» — собралась компания шпаны и решила: «Скажем, что мы крутые бандиты, а вдруг прокатит». И в большинстве случаев прокатывало, потому что о рэкете, преступлениях, убийствах говорили везде, люди боялись.

Все стало сходить на нет с распространением интернета. Помимо этого, будем честны, администраторы начали злоупотреблять доверием и сами решали в конце смены, какую часть заработанных денег отдать боссу, а какую раскидать себе по карманам. Высокая зарплата порядочность не мотивировала, до 60 процентов выручки уходило налево. Идея себя исчерпала, и я закрыл клуб. Мы переехали в центр с уже другой командой, но вскоре этот клуб ограбили: в 2 часа ночи пришли ребята в масках и с оружием и вынесли все дорогостоящие запчасти компьютеров. Милиция никого не нашла, моральных сил все повторять не было, и появилось понимание, что клубы себя как бизнес изживают.