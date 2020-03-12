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Министр здравоохранения Польши: У нас уже заражено 44 человека, наверное, через неделю будет тысяча

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  • 12.03.2020, 11:08
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Министр здравоохранения Польши: У нас уже заражено 44 человека, наверное, через неделю будет тысяча
Фото: agencja gazeta

В Польше за ночь выявлено 13 новых случаев коронавируса. 

Министерство здравоохранения Польши подтвердило тринадцать новых случаев коронавируса в четверг утром. Всего в Польше уже заражены 44 человека.

Подтвержденные результаты касаются: двух человек из Мазовецкого воеводства (Варшава), четырех человек из Люблинского воеводства (Люблин), трех человек из Нижнесилезского воеводства (Вроцлав, Олесница), трех человек из Силезского воеводства (Сосновец, Хожув, Заверце) и один человек из Лодзинского воеводства (Лодзь).

«Мы ожидали такого прироста, и будет все больше и больше зараженные. Вероятно, скоро у нас будет уже 100 человек, и, вероятно, через неделю мы достигнем такого же количества инфицированных людей, как и в других странах, то есть до тысячи, может быть, чуть меньше» - заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовски, передает tvn24.pl.


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