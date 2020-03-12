Невзоров: Появляется Путин без авоськи с сосиской 7 12.03.2020, 11:16

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Александр Невзоров

Как у президента России сроки обнуляли.

― Валентина Терешкова отличалась феноменальной способностью в своей речи срастить понятия «генсек» и «вечность» воедино, ― рассуждает известный публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». ― Она привносила в любой бред космос и его звучание. И советская идеология, мы помним, тогда быстро сделала понятие «генсек» и «навсегда» абсолютными синонимы. Вот зажигательно и мощно это транслировалось.

Получалось всегда только у Терешковой. И надо сказать, что в ее исполнении каждый генеральный секретарь партии ощущался исполином, который получал партбилет еще в Древнем Египте из рук первых древнеегипетских борцов за права пирамид и мумий. Поэтому обнуление Путина должна была начать именно Терешкова.

Она должна была сказать те главные слова, разбудив у остатков советского народа позабытый условный рефлекс полной покорности и вызвав истечение старой партийной слюны у тех, кто давно закопал свои билеты в огороде. Это получилось. В общем, получилось прекрасно. Сработал ностальгический дух.

Это было очень точный выбор, потому что стилистически она, конечно, из всех депутатов больше похожа на Брежнева, который поменял пол. Вот представьте себе генсека, который по пьяни в Таиланде решил стать трансом, потом вернулся в совок и полез на трибуну. Вот будет почти то же самое.

И вот с неподражаемой кондовостью забытой, с совковыми интонациями Терешкова для начала сообщила съезду, что необходимо соответствовать высочайшей динамике в мире. Это было очень интересно.

И это было парадоксальное многообещающее начало: «высочайшая динамика в мире». И самым логичным продолжением было бы сообщение о вступлении России в НАТО, полный переход на евро и отправка Гундяева на борьбу с марсианским марсоходом с помощью кадила и финки и также обращения марсиан.

И вот прозвучали эти слова. Но ничего подобного не возникло. По мысли Терешковой соответствие высочайшей динамике заключилось именно в обнулении путинских сроков, что, в общем, действительно, была начало обнуления, восстановление как бы путинской президентской девственности, открытие ему пути на новый срок.

Вот он новенький, он свежий, неведомый, он никогда президентом не был, а кто был, не знаю. У них такая очень интересная позиция. «Зачем крутить и городить, – бубнила Терешкова совковым голосом, – нужно честно и публично убрать ограничения по числу президентских сроков». В этом контексте слово «честно» абсолютная загадка. Но у всех свои представления о честности.

Следующая реплика в этом спектакле была расписана красавцем Володиным. Он знал роль великолепно, он всё выучил. И он очень приторным голосом сообщил, что инициативы Терешковой следовало бы обсудить с самим президентом. И тут он соорудил у себя на лице горькое выражение, свидетельствующее, что это, наверное, невозможно: Каким же образом? Это мало реально…

У Володина получилось отлично, кстати говоря. Он причем зримо страдал. Он успел одной половине зала дать команду, чтобы они пригорюнились, а вторая половина зала должна была зашуметь, закрывать лицо руками…

В общем, коряво, но получилось вот это драматическое оживление массовки. Вот горе депутатское мы почувствовали, оно разрасталось. И вот тут внезапно врывается герой и сообщает, что в Думу совершенно случайно должен приехать Путин, который просто ехал мимо и решил по пути заскочить за сосисками в думский буфет.

Появляется Путин без авоськи. Кстати, недосмотр. Без авоськи с сосиской.

И выражает необычайное изумление: «Ни фига себе! Какая неожиданность, какая внезапность. Ничто не предвещало этого обнуления. Справившись, причем так себе справившись с этим изумлением, он терешковскую инициативу поддерживает с некоторыми оговорками.

Вот если Конституционный суд поддержит… Вот здесь не хватило режиссуры, потому что здесь, по идее, если бы не экономили на этой постановке, в эту минуту Володин должен был ткнуть под столом палец в магнитолу и из магнитолы должна был раздаться заводная мелодия, которая очень популярна в детских садах на новогодних утренниках «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе.

Они должны были запрыгать по проходам к трибуне, тряся ушками, сложив лапки. Это было категорически, конечно, необходимо. Но на это не решились. Почему? Во-первых, была опасность, что, увидев запертые в небольшом пространстве зала заячьи ушки, депутаты Валуев и Резник могли тут же бы начать вольерную охоту с мест.

То есть, к сожалению, финал представления скомкался и убедительным не получился. Но мы знаем, что заодно за компанию с В.В. удалось практически обнулить рубль. Но это мелочи.