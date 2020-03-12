Лукашенко о коронавирусе: Для паники нет никаких оснований

Лукашенко о коронавирусе: Для паники нет никаких оснований51
- 12.03.2020, 11:43
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Страны-соседки Беларуси так не считают.
Cегодня Лукашенко встретился с министром здравоохранения Владимиром Караником. Он отметился несколькими заявлениями на тему коронавируса, сообщает БелТА.
"Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - cказал он.
Лукашенко заявил, что не стоит создавать ажиотаж и скупать различного рода лекарства или медицинские маски. "Побежали, скупили… И что сейчас? Сейчас поняли, что перенапряглись", - сказал он.
Лукашенко заявил, что в настоящее время медицинские маски в Беларуси изготавливаются на нескольких предприятиях в большом количестве. "Сотни тысяч штук в сутки. Пусть покупают, если кому-то надо", - сказал он.
Лукашенко сказал, что "уже все поняли с подачи Всемирной организации здравоохранения и врачей в мире, что маску следует носить только заболевшим, чтобы снизить риск заражения окружающих".
"Но есть люди, которые перестраховались, начали эти маски и спецодежду надевать. Мы не возражаем. Только не должно быть ненужных телодвижений, не должно быть никакой паники", - сказал Лукашенко.
Лукашенко сказал что, "уровень заболеваемости в Беларуси вирусными инфекциями, включая грипп, ниже прошлых лет".
Диктатор считает, что для успешной борьбы с распространением вирусов важно, чтобы здравоохранение в той или иной стране работало на человека, а не преследовало какие-то коммерческие цели.
"Дай Бог, чтобы все обошлось. Расслабляться не надо. Люди должны понимать, что руки, лицо надо мыть", - сказал он.
Также Лукашенко высказал слова благодарности в адрес Китая:
"Поблагодарить надо китайцев - они ничего от нас не скрывают, дают нам всю информацию, советуют. Потому что они лучше знают, больше всего занимались этой проблемой, и успехи у них выше, чем у кого бы то ни было. Они нам здорово помогают своими советами и рекомендациями. Спасибо им большое за это. Но и наши врачи оказались на высоте", - cказал он.
Сам же Лукашенко явно перестраховывается. Накануне он отменил традиционный "большой разговор" с собой.
В то же время в Беларуси не предпринимаются никакие меры карантинного характера. белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство "оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий". Также глава Минздрава заявил об "особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом".
В это же время страны-соседки Беларуси ввели беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Польша и Украина ввели карантин сроком на две недели.