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Чем скандинавы удивляют всю Европу

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  • 12.03.2020, 11:46
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Чем скандинавы удивляют всю Европу

Многие факты коррупции и кумовства вскрылись благодаря общественному мониторингу.

С какой стати сосед снова купил новую машину? Сколько получает мой начальник? Сколько зарабатывает тот тип, который пригласил меня на свидание? А может быть он женат? Если вы относитесь к числу любознательных белорусов или белорусок, которые хоть раз мечтали мгновенно получить ответ на один из этих вопросов, то вам пора задуматься о переезде в скандинавские страны, пишет gazetaby.com.

В Швеции, например, не играет роли, почему вы хотите узнать размер зарплаты кого-то другого. Достаточно дозвониться в налогово-финансовую службу, и вы получите желаемую информацию. Все что требуется – это имя и адрес соответствующего человека. Знаете личный номер налогоплательщика? Тогда дело пойдет еще быстрее.

Для тех, кто не хочет общаться по телефону, тоже есть альтернатива. Соответствующую информацию о доходах сограждан можно получить лично в сервисных центрах. Ну а для совсем ленивых имеется еще ежегодный налоговый кадастр, в котором публикуются данные обо всех взрослых жителях Швеции поименно, с указанием даты рождения и семейного положения. Различные частные интернет-порталы предлагают дополнительные функции, в виде списка долгов и штрафов.

И хотя целенаправленно шпионить считается в Швеции дурным тоном, многие этим все равно грешат. Ну а как устоять, если на носу свидание, а имя и место жительства визави уже известны? Путем нехитрых манипуляций можно выяснить идет ли речь о солидной партии или о легкомысленном типе, который «в долгах как в шелках».

Можно, кстати, заказать отдельную брошюру для своего города, тогда вы с легкостью вычислите самых обеспеченных его жителей, что и делают некоторые локальные газеты, публикуя имена десяти счастливчиков. Только королевская семья – исключение. Ее доходы не удастся сравнить так просто, но ведь и налогов они в прямом смысле этого слова не платят.

Уже решились на переезд? Тогда имейте в виду, что иностранцам, постоянно проживающим в Швеции, тоже не удастся спрятаться от народного ока, все их данные становятся публичными.

Многие факты коррупции и кумовства вскрылись благодаря общественному мониторингу. Как бы шокирующе такая система не выглядела, но шведы утверждают, что такая прозрачность служит демократии и власть имущие остаются под контролем.


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