«Честно? Молюсь»

Фото: «Радыё Свабода»

Как в Гродно отнеслись к первому случаю коронавируса в городе.

В Гродно 11 марта обнаружили первый случай нового коронавируса. Однако гродненцы сохраняют спокойствие, следят за ситуацией, моют руки и молятся. Журналисты сходили в места большого скопления людей и вот что увидели, передает «Радыё Свабода».

Все, кого они встретили, знали о случае коронавируса в Гродно и уверяли, что моют руки. Человека в черной маске встретили лишь однажды, но юноша объяснил, что маска не от вирусов.

Вокзал. «Даже не знаю, что я должна делать»

На железнодорожном вокзале немного людей. Звучит ролик о мерах безопасности, чтобы не подхватить вирусной инфекции: мыть руки и не посещать людные места. Журналисты встречают пару, которая не поменяла поведения в связи с выявленным в городе COVID-19.

«Я считаю, что раздули немного. От обычного гриппа больше людей умирает», - говорит Сергей.

Его спутница добавляет, что и раньше носила антисептик с собой.

Светлана ждет поезда домой в райцентр Мосты. Говорит, что там на вирус «смотрят сквозь пальцы», надеются, что до их городка не дойдет. На вопрос о профилактике женщина реагирует смехом. Жестом показывает, как заливает за воротник. Говорит, что бывать на вокзале не боится.

«Если бы знал, где упадешь, соломки подослал. Я вчера читала, что еще три случая официально. Это немного. В Беларуси еще не эпидемия и не пандемия (беседа происходила за несколько часов до того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире – прим.). Тем более этот коронавирус уже лечится.

Волнуюсь, конечно, страшновато. Но я даже не знаю, что я должна делать. Противовирусных препаратов от него вроде еще не придумали. Ждать и молиться. Руки я мою всегда, так как работаю в магазине. Там и средство для дезинфекции есть», - говорит Светлана.

Женщина, которая ждет поезда, представляется медицинском работником. Говорит, что следует чаще мыть руки и носить маски и тем, кто болеет, и тем, кто не хочет заразиться. Но тут же добавляет, что сомневается в том, что маска спасет от заражения. «Никто не застрахован», - говорит она.

Кафе. «Неоправданная шумиха вокруг этой заразы»

В кафе в центре Гродно почти пусто. Здесь бариста Артур, у которого есть образование ветеринарного врача, читает журналистам целую лекцию, почему коронавирус не страшен. Перечисляет, что он искусственно создан, погибает от высоких температур, заразиться можно только на расстоянии метра, умирают от него преимущественно люди 65+. Объясняет, что специальные маски следует носить только больным. Серьезно говорит, что знает эту информацию не с медиа, а потому, что он ветеринарный врач.

«Неоправданная шумиха вокруг этой заразы. Больше людей умирает от гриппа. Коронавирус не исследован, поэтому шумиха», - полагает парень.

В кафе меры безопасности не изменились. Здесь сотрудники моют руки, обрабатывают антисептиком столики. Для посетителей стоит просто мыло. Расстояние между столиками не увеличивали.

Единственный посетитель Сергей говорит, что не боится выпить чашечку кофе в кафе. Не боится здороваться за руку и обниматься. С профилактики держится здорового образа жизни, ежедневно бегает, правильно питается. Не помнит, когда последний раз болел.

«Я планирую ехать во Францию ​​через две недели. Если было бы серьезно, отменили бы рейсы. У меня лучший друг живет в Китае. Ничего страшного там нет. Сократили рабочий день на предприятиях, но люди как жили, так и живут», - говорит Сергей.

Костел. «Я не боюсь, потому что я человек верующий»

Органист фарного костела Лявон спешит на службу. Говорит, что от вируса никак не остерегается. Руки как мыл, так и моет. Клавиатуру органа не дезинфицирует. Маски не носит. Костел посещать не боится. Признается, что, здороваясь, и раньше руку редко подавал, так как ему неудобно: мешают костыли.

«А как надо?.. Все и так переболеют. От него не особо куда уйдешь, он очень заразен», - рассуждает музыкант.

«Следует избегать общественных мест, - советует Ирина, которая выходит из костела. - В храм ходить не боюсь, это место святое».

Она говорит, что целовать крест на входе в храм, а также опускать руку в освященную воду, чтобы перекреститься, не боится, потому что это костел.

«Я не боюсь, потому что я человек верующий, - рассказывает еще одна верующая Марианна. - В Библии написано, что каждый волос у меня на голове посчитан. Я принимаю Тело и Кровь Христа, поэтому я защищена на 100%. Кажется, специально этот вирус, чтобы меньше посещали костел, чтобы отдалить людей от Бога.

От гриппа умирает больше людей. Такое ощущение, что паника, всех пытаются запугать. А мы должны жить и радоваться жизни».

Уличная еда. «Сначала не боялся, после вопроса задумался»

Около Советской площади молодые люди покупают фастфуд в фургончике.

Евгений говорит, что три дня назад начал носить с собой стрептоцид, но бутылка уже закончилась. Моет руки перед каждой едой. Купил маску, носил, когда недавно был простужен.

«Не боюсь ли я питаться на улице? Я сначала не боялся, но после вашего вопроса задумался». Ребята говорят, что все равно съедят заказ, так как голодны.

«Я к этому отношусь спокойно. От гриппа умирает в десятки раз больше, чем от коронавируса. Мне все равно. От него умирает небольшой процент людей», - говорит его друг.

Вадим, который готовит в фургоне парням шаурму, говорит, что начальство попросило еще более пристально относиться к гигиене на работе и дома. Но основное не изменилось: они обрабатывают руки дезинфектором и меняют одноразовые перчатки после каждого заказа. Болеть Вадим не заинтересован - потеряет заработок. В маске он иногда ходит по улице. На работе не надевает, чтобы не отпугивать клиентов.

Студенты едят посреди главной городской улицы шаурму.

«Стараемся не ходить на пары. Домой пойду пешком, чтобы не ехать в общественном транспорте», - делятся они способами профилактики.

Ребята работают программистами, на учебе у них индивидуальный план и разрешение пропускать занятия. На работе у них появился антисептик.

Универмаг. «А что делать? Будем надеяться»

В универмаг заходит женщина пожилого возраста.

«Честно? Молюсь», - рассказывает Галина о своих методах защиты.

Она работает уборщицей, постоянно пользуется средством дезинфекции. В последнюю неделю на работе повысили меры безопасности: средств для дезинфекцию дают больше, чаще протирают места, где много клиентов. О личной гигиене женщина знает то, что следует чаще мыть руки и пить воду.

Из-за состояния здоровья ходит на курс инъекций в поликлинику. Остановить курс уже не может. Недавно врач предупредила, чтобы пациентка дома хорошо вымыла руки, так как перед ней осматривали человека с подозрением на коронавирус.

«А что делать? Будем надеяться, что нас это обойдет», - говорит она.

Торговый центр. «Постоянно менять маски неэкологично»

Мария, которая делает маникюр прямо посреди торгового центра, пока сидит без работы и переписывает конспект. Она говорит, что от нового вируса условия работы не поменялись. Она всегда обрабатывает инструменты и руки, чтобы уберечься от вирусных инфекций.

«Никакой паники нет», - улыбается девушка.

Две Ульяны сели перекусить на скамью в торговом центре. Есть в общественных местах они не боятся. Тем более что в туалете торгового центра появился антисептик. Одна из них всегда носит с собой влажные салфетки, вторая - свой антисептик.

«Действительно боязно. Сейчас стало уже напряженно. Но одноразовые маски постоянно менять не очень удобно и неэкологично», - признаются девушки, продолжая ужин на скамейке.

Студентки Ульяны не хотят, чтобы университеты закрывали на карантин, как в Польше, Чехии или в Украине. Боятся, что летом придется отрабатывать. Хотя признаются, что боятся заразиться. Подозревают, что цифры заболевших больше, чем официальная статистика.

Аквацентр. «Мы ничего не боимся»

Стоянка перед аквацентром заполнена. Люди постоянно входят и выходят из него. Кассирша говорит, что количество посетителей уменьшилось, как и ежегодно в сезон гриппа. О мерах безопасности может рассказать только директор, но его на месте уже нет.

Рядом мать с маленькой дочкой упаковывают в машину надувной спасательный круг. Они только что искупались и возвращаются домой. Ходят, так как заканчивается срок абонемента. Мать Наталья объясняет, что вирус передается воздушно-капельным путем, заразиться через воду она не боится. Женщина закупила 20 марлевых повязок для своего младшего ребенка, но пока ими не пользовалась.

Три подруги выходят после занятий из аквацентра. Они ходили на фитнес, но в другие дни посещают и бассейн. Вопрос о коронавирусе встречают дружным смехом.

«Мы ничего не боимся. Мы занимаемся спортом, дышим свежим воздухом, моем руки и больше ничего. Если нужен антисептик, он используется. Пока мы живем и радуемся. Чем не страшен вирус гепатита, чем не страшны туберкулез, чем не страшен обычный грипп? Хотите сказать, от пневмонии не умирают? Мы пережили свиной грипп, пережили птичий; мы пережили атипичную пневмонию, переживем и это», - эмоционально говорят они.