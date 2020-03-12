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Палеонтологи нашли удивительную находку в янтаре

  • 12.03.2020, 11:59
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Палеонтологи нашли удивительную находку в янтаре

Ей сто миллионов лет.

Археологи нашли в янтаре череп древнего зубастого хищника, который уступает в размерах даже колибри, пишет «Популярная механика».

Сто миллионов лет назад, в середине мезозойской эры, на Земле обитало великое множество разнообразных динозавров. Одни были настоящими гигантами, другие не превышали размером воробья. Как ни парадоксально, но палеонтологи уверены, что и это не предел: уникальная находка доказывает, что некоторые динозавры были даже меньше крошки-колибри.

Маленький череп, найденный внутри куска янтаря из северной части Мьянмы, поставил ученых в тупик. Команда исследователей окрестила необычного динозавра Oculudentavis khaungraae, то есть «зубоглазая птица». И в самом деле, челюсти удивительного существа усеяны мелкими, невероятно острыми зубами. А два огромных, выпученных глаза должны были сильно выделяться на фоне маленького черепа.

Честно говоря, существо до конца не вписывается ни в критерии птиц, ни в критерии динозавров. Кости у него были крепкие (не такие полые и хрупкие, как у современных птиц), а узкие отверстия глазниц предполагают, что пик активности приходился на дневное время. Основной рацион крылатого хищника скорее всего составляли маленькие насекомые. Вот такой колибри-убийца, нечто среднее между «классическими» динозаврами и археоптериксом.

Как ни странно, больше всего это существо напоминает современных ящериц. Ученые отмечают, что расположение и размер глаз представляют собой «альтернативную эволюцию» зрительного аппарата, при которой увеличение размера глазного яблока происходило уже без увеличения размера орбиты — поэтому глаза и были такими выпуклыми.

Исследователи надеются, что в будущем им удастся отыскать и другие фрагменты останков родственников этого существа. «Они до того маленькие, что искать их останки невероятно тяжело. Единственный шанс — надеяться на удачу и на то, что еще несколько «зубастых птиц» попались в смоляную ловушку и превратились в окаменелости», поясняют ученые.


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