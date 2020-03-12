В белорусских обменниках срочно пересматривают курсы валют 19 12.03.2020, 12:03

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Доллар и евро снова дорожают на торгах.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 12 марта, доллар и евро снова начали укрепляться. По состоянию на 11.02 доллар вырос на 1,23%, а евро — на 0,96%. Российский рубль при этом упал на 1,99%. Тем временем банки пересматривают курсы обмена валют, сообщает tut.by.

По состоянию на 11.31 доллар вырос на 1,3%, а евро — на 0,97%. Российский рубль упал на 2,13%.

Банки сегодня начали снова повышать курсы продажи евро и доллара.

Самый высокий курс продажи банком доллара сейчас составляет 2,4 рубля (Идея Банк), а самый низкий — 2,35 рубля (Технобанк). 11 марта во второй половине дня максимальный и минимальный курсы продажи американской валюты были 2,366 рубля и 2,321 рубля соответственно. К примеру, в Беларусбанке вчера можно было купить доллар по 2,35 рубля, а сейчас — по 2,39 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро сейчас — 2,73 рубля (Идея Банк), а самый низкий — 2,655 рубля (Технобанк и Абсолютбанк). Во второй половине дня 11 марта максимальный и минимальный курсы евро были 2,69 рубля и 2,624 рубля соответственно.

С чем связано ослабление белорусского рубля

Обвалом котировок завершились в понедельник первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося распространения коронавируса в мире и общемирового снижения цен на нефть. На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта доллар и евро перекрыли исторические максимумы на фоне обвала цен на нефть.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас днем 9 марта заявил, что в правительстве считают, что еще рано оценивать все последствия для Беларуси от девальвации российского рубля и резкого снижения цен на нефть.

В Нацбанке пояснили, что наблюдают за ситуацией. Регулятор не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами, заявили в Нацбанке