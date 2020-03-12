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Экс-председатель колхоза: Лукашенко живет еще в XX веке

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  • 12.03.2020, 12:11
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Экс-председатель колхоза: Лукашенко живет еще в XX веке

Чем закончился советский период, тем рискует закончить и Беларусь.

Бывший председатель колхоза из Шкловского района Петр Мигурский в комментарии udf.by отметил, что все проблемы из-за государственной формы собственности.

«Лукашенко прав по поводу ситуации в сельском хозяйстве: год-два – и техника действительно выводится из строя. Одна из причин этого: у нас постепенно уходят из колхозов хорошие специалисты – не только с высшим образованием, но и механизаторы, шаферы. Это касается и молочно-товарных ферм, которые нашпигованы современным оборудованием, но качество обслуживания этого оборудования никуда не годится», – сказал Мигурский.

Он уверен: нет другого выхода, как постепенно переводить сельское хозяйство на рельсы частной собственности.

«Страшно подумать, что с таким отношением будет с нашим сельским хозяйством через 10-15 лет, когда те же фермы будут доведены до состояния упадка», – отметил аграрий.

Но почему Лукашенко продолжает раздавать по сельскому хозяйству указания, которые не приводят к повышению эффективности – неужели не понимает, что они не работают?

«Он живет еще в XX веке, в советские времена, когда можно было неэкономическими методами решать управленческие вопросы – силой приказа, даже физической силой. Но уже совсем другие времена. Чем закончился советский период, тем рискует закончить и Беларусь», – считает Мигурский.


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