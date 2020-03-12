Иран согласился передать Украине «черные ящики» сбитого Boeing 12.03.2020, 12:40

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В результате авиакатастрофы под Тегераном в январе погибли 176 пассажиров.

Иранская сторона согласилась передать «черные ящики» со сбитого самолета Международных авиалиний под Тегераном.

Об этом в Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает «Униан».

«Важный результат по #PS752. Представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета в Монреале: Иран соглашается направить «черные ящики» в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза», – говорится в сообщении.

Напомним, в Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

4 марта тогда еще министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что МИД с СНБО активно работают над тем, чтобы Украина забрала бортовые самописцы, так называемые «черные ящики» со сбитого в Иране самолета МАУ.