В Нидерландах построят самый длинный в Европе велосипедный мост 12.03.2020, 13:00

Часть моста, расположенная над каналом, будет подвижна.

В Нидерландах рядом с городом Винсхотен построят самый длинный в Европе мост Blauwe Loper, предназначенный только для велосипедистов и пешеходов, пишет «Европульс».

Проектировщики планируют соединить уже существующие мосты, которые сейчас помогают велосипедистам и пешеходам преодолеть препятствия на пути к зоне отдыха (озеро, автостраду, канал), а также часть заповедника – чтобы посетители не тревожили диких животных.

Часть моста, расположенная над каналом, будет подвижна: она сможет разворачиваться на 90 градусов и пропускать суда.

В результате мост протянется на 800 метров, а позже проектировщики планируют продлить его еще на 200 метров – до поселения Блаувестад. Первую часть моста на 800 метров откроют для посетителей уже в декабре 2020 года.