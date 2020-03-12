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10 самых странных рецептов кофе

  • 12.03.2020, 13:09
10 самых странных рецептов кофе
Фото: Getty Images

Достаточно добавить необычные ингредиенты.

Мир кофе продолжает становиться все более и более изобретательным. Мы собрали некоторые из самых странных рецептов приготовления кофе и кофейных напитков из разных уголков земного шара, пишет phuket.com.

Яичный кофе

Cà Phê Trứng или вьетнамский яичный кофе, подается в кафе по всему Ханою. Сначала взбивают яичный желток и сгущенное молоко, пока они не образуют густую сливочную смесь, затем сверху наливается горький вьетнамский кофе, который через эту смесь опускается на дно. На вкус это очень нежный кофе с ароматом заварного крема.

Кофе с морской солью

Повара в одной из самых популярных сетей кофеен в Тайване, 85C Bakery Cafe, подают кофе с морской солью, который с момента его появления в декабре 2008 года стал самым продаваемым напитком. Появился этот необычный сорт благодаря тайваньской привычке посыпать солью фрукты (обычно это делают с ананасами и арбузами). К этому кофе часто подают ледяные десерты, посыпанные кукурузой, и хлеб, намазанный сладкой глазурью с кусочками свинины.

Кофе с тоником

Несмотря на то что смесь тоника и кофе может показаться странной, она приобрела большую популярность по всему миру среди людей, которым срочно нужно взбодриться. Делать ее очень просто — эспрессо наливают в стакан с тоником и льдом.

Кофе с подсолнечным и сливочным маслом

В Азии часто добавляют масло (как сливочное, так и подсолнечное) в кофе. Компания Bulletproof Coffee утверждает, что можно выпить кружку кофе вместо обычного завтрака, при этом теряя вес. Секрет прост — нужно добавить в кофе оба вида масла. Bulletproof Coffee обеспечит человека большим количеством энергии, чем обычный кофе.

Кофе с сыром

Kaffeost — шведская традиция добавлять сыр в кофе или пить кофе с сыром. В кофе обычно добавляют лапландский сыр, который производится в Финляндии и Северной Швеции из молока коров, коз или оленей.

Кофе с лимоном или лаймом

Для хорошего и необычного вкуса достаточно добавить в утренний эспрессо небольшую дольку цитруса.

Кофе с азотом

Можно ли с помощью науки сделать замечательный кофе? Нейт Армбруст придумал новый рецепт — холодный кофе с мелкими пузырьками, которые придают ему богатый сливочный привкус. Делается подобный кофе путем закачки в него азота.

Тим Там Слем

Этот ритуал распития кофе неизвестен почти нигде в мире, но очень популярен в Австралии. Перед человеком ставится обычный горячий кофе. Затем надкусываются два конца печенья «Тим Там» (шоколадное печенье с кремовой начинкой). А потом один конец печеньки опускают в чашку кофе и втягивают в себя напиток, как через соломинку, прямо через крем.

Кофе с ванильной кока-колой

Более 20 лет назад вышел классический фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Его главный герой, Винсент Вега (которого играл Джон Траволта) обожал ванильную кока-колу. Именно так получил название кофейный напиток «Винсент Вега», который состоит из смеси кока-колы, кофе эспрессо, ванильного сиропа и льда.

Эспрессо и пиво

В кофейне Houndstooth в Остине подают необычный набор — два эспрессо и две пинты пива. Предполагается, что это нужно пить вперемешку.


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