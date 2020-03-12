Путина судят по законам пустыни 12.03.2020, 13:15

Саудиты — народ гордый.

У бедуинов, арабских кочевых племен, которые основали Саудовскую Аравию, прожив не одно столетие в суровых условиях пустыни, исторически сложилась аскетичная культура и жестокая система правосудия, включая испытание «судом божьим» — физическими страданиями. На случай серьезных неразрешенных споров у них существует ритуал «биша», или испытание огнем, во время которого обвиняемый должен трижды лизнуть раскаленную ложку, извлеченную из огня. Наличие или отсутствие признаков ожога на языке подсудимого воспринимается соответственно как доказательство вины или невиновности, пишет The Hill (перевод — inosmi.ru).

Россия не желает участвовать в сокращении добычи, которую предложила возглавляемая Саудовской Аравией ОПЕК, чтобы компенсировать глобальное падение спроса на нефть из-за экономических последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин заявил, что существовавшая тогда цена 50 долларов за баррель является «справедливой ценой, которая нас вполне устраивает». Объявляя о снижении своих цен и увеличении своих объемов добычи, в результате чего, по мнению аналитиков инвестиционного банка «Голдман Сакс» (Goldman Sachs), цена барреля нефти может опуститься до 20 долларов, саудовцы вынуждают Путина впервые «лизнуть раскаленную докрасна ложку».

Саудовская Аравия уже не впервые применяет правосудие пустыни к несговорчивым партнерам-нефтедобытчикам. После 1970-х годов, когда цены на нефть повысились в два с лишним раза после арабского нефтяного эмбарго в 1973 году и повторно — после свержения иранского шаха в 1979 году, увеличение добычи и запасов привело к перепроизводству нефти в 1980-х годах. Чтобы поддержать цены, Саудовская Аравия сократила добычу с 10 миллионов до 3,5 миллиона баррелей в сутки. Когда саудовцам надоело нести за ОПЕК всю нагрузку по поддержанию цен на фоне жульничества со стороны своих партнеров, они в конце 1985 года снизили цены и увеличили объемы добычи. Это привело к тому, что с ноября 1985 года до марта 1986 года внутренние цены на нефть в США упали (с поправкой на инфляцию и изменение курса доллара) примерно с 50 долларов до порядка 22 долларов за баррель. Эти цены сопоставимы с сегодняшними, что не может не вызывать тревогу.

У ОПЕК всегда была проблема с организацией трудно управляемой группы стран, входящих в ее состав и имеющих разные потребности. Здесь и страны с высокой численностью населения и относительно низким уровнем производства, такие как Нигерия, которые неохотно сокращают объемы производства, и арабские государства с небольшой численностью населения, которые располагают достаточными финансовыми резервами и могут себе позволить краткосрочные сокращения добычи. Поэтому картелю удалось достичь соглашения по объемам добычи лишь к концу 1986 года, после чего к июлю 1987 года цены на нефть выросли почти до уровня, эквивалентного сегодняшнему 41 доллару за баррель. На какое-то время саудовцы смогли добиться более высокого уровня добычи и сотрудничества со своими партнерами, что позволило несколько повысить цены.

Во второй раз саудовское правосудие пустыни было применено на нефтяных рынках для того, чтобы обрушить добычу сланцевой нефти с использованием метода гидроразрыва пласта в США, которая началась в ноябре 2014 года. Саудовцы были недовольны падением цен на нефть на фоне увеличения добычи в США на 70% и отказались сокращать собственную добычу, чтобы поддержать цены. За период с июня 2014 года до января 2016 года цены на нефть в США упали с сегодняшнего эквивалента 130 долларов за баррель до 35 долларов за баррель. Саудовцы дестабилизировали добычу в США, объемы которой упали в 2016 году на 6%, но полностью сорвать ее им не удалось. Американские нефтедобытчики, работающие методом гидроразрыва пласта, вели себя сдержанно, и в ноябре 2016 года саудовцы начали подготовку нового соглашения стран ОПЕК, а также совместного соглашения между ОПЕК, Россией и другими нефтедобывающими странами, известного как ОПЕК+, срыв которого привел к нынешней ценовой войне. Благодаря сотрудничеству в рамках ОПЕК+ цены (до своего недавнего падения) выросли в начале 2017 года до 55 долларов, а в 2018 году даже до 70 долларов.

Несмотря на доминирующее положение Саудовской Аравии на нефтяном рынке, история ее ценовых войн неоднозначна. Ее ценовая война 1986 года привела к усилению сплоченности стран-членов ОПЕК. В 2015-2016 годах ее атака на американских нефтедобытчиков, использующих метод гидроразрыва, не дала желаемого результата, но позволила договориться о сотрудничестве в рамках ОПЕК+. В 1986 году цены упали более чем на 50%, на урегулирование ценовой войны ушел год, и цены снова выросли на 90% (хотя и не достигли первоначального уровня). В 2015-2016 годах цены упали на 70%, урегулировать войну удалось через два года, а затем цены выросли на 60% — опять до более низкого уровня, чем в начале ценовой войны.

И саудовцы, и русские — народы гордые. Любая борьба интересов, скорее всего, будет сведена к борьбе банковских счетов. У этих стран есть по полтриллиона валютных резервов, но ни одна из них не хочет растрачивать свое богатство, поэтому затяжная ценовая война менее вероятна. В России система управления с точки зрения макроэкономики весьма жесткая, и Путину, наверное, не захочется несколько раз «облизывать раскаленную ложку». История показывает, что шансы на полное восстановление цены до отметок около 50 долларов невелики.