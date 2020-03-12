Минчанка в карантине: Ночью ко мне в палату подселили жену коронавирусного пациента 1 12.03.2020, 13:19

Белоруска рассказала о санитарных условиях в боровлянском госпитале.

СМИ рассказывали о Екатерине (имя женщины изменено по ее просьбе), которую вчера скорая забрала в боровлянский госпиталь. Восьмого марта женщина была в медцентре «Лодэ», когда там находился белорус с коронавирусом. Сначала Екатерину поселили одну в палату, а ночью к ней привезли женщину, у мужа которой обнаружили COVID-19, пишет onliner.by. Как так?

— Ночью ко мне подселили девочку, у ее мужа подтвержден коронавирус. Понятно, почему ее сюда привезли, но непонятно, почему подселили ко мне, — возмущается Екатерина. — Ведь я еще под вопросом. Я вообще, может быть, здоровый человек. Возможно, я даже мимо этого пациента в «Лодэ» не проходила. Получается, что никакого карантина и нет. Я попала сюда как здоровый человек и могу здесь заразиться, ведь моя соседка стопроцентно считается контактом первого уровня, она контактировала со своим мужем. Меня по-хорошему должны заселить отдельно.

Екатерина говорит, что результатов ее теста еще нет. Но, по ее мнению, уже нужно брать новые анализы, ведь она находится в одном помещении с контактом первого уровня. Утром сотрудники госпиталя пообещали переселить ее, но ведь рискованная ситуация уже случилась.

— Умывальники есть в каждой палате, но туалет общий на весь холл. Мы все ходим по одному коридору. Здесь есть холодильник. Еду приносят в палату: вчера на ужин был кусок рыбы, тушеная морковка и картошка, хлеб и компот, — рассказывает женщина об условиях быта и изоляции. — В палатах у каждого есть мыло, влажные салфетки и зеленый флакон дезинфицирующего средства. По коридору ходим в масках. Помещение проветривается регулярно.

Когда Екатерину привезли в госпиталь, ей сразу измерили температуру — все в норме. Сейчас измеряют каждые три часа, никаких лекарств и витаминов ей не дают. Говорит, будет просить родных и знакомых о передачах: иммунитет поддерживать нужно.