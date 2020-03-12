Битва за Белый дом 12.03.2020, 13:39

1,423

Что сейчас происходит в связи с президентскими выборами в США.

В ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы. В Республиканской и Демократической партиях США в каждом из штатов сейчас проходят внутрипартийные выборы (праймериз), по результатам которых они определят своих кандидатов в президенты. Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп, а у демократов есть два фаворита - экс-вице-президент Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс, пишет liga.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 3 марта в США у демократов состоялось голосование сразу в 14 штатах (этот день называют "супервторником"). Байден победил в 10 штатах, хотя его считали аутсайдером гонки. Одна из причин, принесших Байдену победу, вероятно, стала поддержка двух кандидатов, ранее выбивших из гонки - Питта Буттиджича и Эми Клобушар. Журналист Энтони Цуркер объяснил BBC, что победу Байдену также принесла поддержка афроамериканского сообщества.

После первого "супервторника" с предвыборной гонки снялся миллиардер Майкл Блумберг, потративший на кампанию около $500 млн. Он тоже поддержал Байдена. Миллиардер заявил, что вступил в гонку, чтобы победить Трампа и покинул ее по той же причине: "Для меня ясно, что если я останусь в гонке, то это затруднит достижение цели". 10 марта в США состоялся второй "супервторник" - голосование прошло в шести штатах. Байдену предварительно удалось одержать победу в четырех из них: Мичигане, Миссисипи, Миссури и Айдахо. Сандерс с небольшим отрывом лидирует в Вашингтоне и побеждает в Северной Дакоте.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Если кандидатом от республиканцев на выборах почти гарантированно станет Трамп, то с кандидатом от демократов сохраняется интрига. По итогам праймериз от каждого штата определяются делегаты, которые на партийном съезде 13-16 июля выберут кандидата от Демпартии. Для победы необходимо набрать голоса 1991 делегатов. На момент написания статьи, по данным New York Times, у Байдена есть поддержка 864 делегатов, у Сандерса - 710. Подсчет голосов продолжается.

Советница избирательного штаба экс-участника гонки Тома Стейера Кэвин Кэйт сказала Politico, что у Сандерса "практически не осталось шансов на то, чтобы стать президентом". Политический репортер CNN Стивен Коллинсон также считает, что Байден разбил надежды Сандерса на "зажигательное возвращение". Цуркер заявил BBC, что второй "супервторник" стал для Сандерса "началом конца", а Голос Америки пишет, что победа Байдена нанесла серьезный удар по Сандерсу, "отчаянно пытающемуся активизировать свою увядающую кампанию".

Кто из кандидатов лучше для Украины? Политический эксперт Евгений Магда сказал LIGA.net, что у Байдена "больше понимания" ситуации в Украине, чем у Сандерса, а его позиция более четкая. Но считает, что делать ставку на любого из кандидатов опасно для Украины. Вместо этого Украине лучше подтвердить, что она является стратегическим партнером США независимо от результатов президентских выборов. Международный эксперт Алена Гетьманчук согласна с этим: она считает, что важно выдержать линию на дистанцирование от президентской кампании в США, "даже если это будет означать отсутствие полноценного визита Зеленского в Белый Дом".

СПРАВКА. Хантер Байден (сын Джозефа Байдена) был членом совета директоров газодобывающей компании в Украине Burisma. Ее руководство подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном получении лицензий на добычу. Согласно стенограмме телефонного разговора между Трампом и Зеленским, американский президент просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma. Зеленский отвечал, что у него "100% его генпрокурор". Эта история стала подоплекой для неудавшегося импичмента Трампа.

Однако, по мнению Гетьманчук, Байден "является бесспорно более желанной опцией для Украины", а Сандерс на протяжении всей своей карьеры демонстрировал заинтересованность только в одной стране региона - России. Эксперт считает, что периодические идеи Сандерса о создании разного рода альянсов между США и РФ "свидетельствуют о непонимании угроз, которые сегодня исходят от путинского режима". "Не забывайте, что известные российские фабрики троллей на выборах 2016 активно работали на двух кандидатов - Трампа от республиканцев и Сандерса от демократов, очевидно недаром", - напомнила она.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Праймериз демократов будет проходить до июня 2020 года. Business Insider пишет, что 15 марта между Сандерсом и Байденом должны состояться дебаты. Дебаты пройдут без участия зрителей из-за коронавируса, передает Голос Америки. Президентские выборы состоятся 3 ноября.

Магда выразил мнение, что больше шансов на номинацию у Байдена, которого "супервторник" практически забросил в число фаворитов праймериз". С ним соглашается и Гетьманчук, заявляя, что шансы Байдена на номинацию существенно выросли: "По некоторым прогнозам, вероятность Байдена получить номинацию оценивается в 96%". По ее словам, избирателю-демократу в США все важнее не убеждения кандидата, а способность "выбить Трампа из Белого дома".