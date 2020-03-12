Группа студентов БГУ госпитализирована с подозрением на коронавирус 36 12.03.2020, 13:59

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Их однокурсника положили в инфекционную больницу с высокой температурой.

Группа студентов Белгосуниверситета госпитализирована в столичный Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ для последующего тестирования на коронавирус COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, заболевших среди студентов нет. Все госпитализированные — это так называемые «контакты второго уровня».

Сам университет работает в обычном режиме.

Телеграмм-канал «Отчислено» уточнил, что с на короновирус проверяют студентов факультета международных отношений (ФМО) БГУ после того, как их однокурсник был госпитализирован с высокой температурой.