«Политика нашего государства идет вразрез с реальностью» 6 12.03.2020, 14:09

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иллюстрационное фото kurjer.info

Как в Светлогорске заставляют скидываться на «субботники».

До чего же наша власть любит «субботники» и прочую «благотворительность» за счет населения. Например, налоги на безработицу, воровство премий и зарплат, взносы в ФСЗН (мифический фонд, страдающий постоянным дефицитом оборотных средств и недофинансированием). Ладно, если стригут овец из отары приближенных к трону бизнесменов, но ведь залезают в карман обычных людей, живущих «на одну зарплату» и «от зарплаты до зарплаты», пишет в письме сайту Сharter97.org активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Светлогорска Дмитрий Савич.

По логике нашего государства, оно у нас строго «социально-ориентированное». То есть берет на себя основные расходы, иногда частично, на покрытие самых первостепенных нужд граждан. Это декларируемая бесплатная медицина, компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, различные льготы и преференции особо нуждающимся. Именно этим якобы обоснованы высокие налоги и неоправданно низкие зарплаты. Особенно бюджетников.

Недавно в Светлогорске решили взять немного денег именно у последних, а точнее — у воспитателей и учителей всего района. 22 февраля по этому поводу провели субботник. И в ближайшее время пообещали провести еще несколько. Деньги нужны были, бесспорно, на святое дело — создание мемориала на месте сожженной в 1944 году деревни Ола, стоявшей на одноименной реке, притоке Березины. Народа тогда было загублено много, почти 2 тысячи человек, в 10 раз больше, чем в печально известной Хатыни.

Поминальный знак на этом месте, безусловно, нужен, чтобы увековечить жертву сотен безвинно погибших в годы войны белорусов, жителей Светлогорского района. Но не совсем понятна инициатива начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Дениса Езерского «поучаствовать в строительстве всем миром».

Добровольно-принудительно предложили скинуться именно работникам районного отдела образования. Не самые богатые размерами своих зарплат учителя и воспитатели получили расчетные листы с вычетами в виде взносов на субботник. Многие, конечно, возмутились, но большинство привычно подумало, что начальству виднее и «а можа так и трэба?». В принципе, можно представить это как возврат тех доплат и премий, которые получили преподаватели за «успешное» проведение минувших так называемых парламентских выборов. С другой стороны, не все же занимались фальсификациями.

И все-таки официально декларируемая социально-экономическая политика нашего государства идет вразрез с реальностью. В данном конкретном случае деньги на возведение мемориала можно было найти и другим способом. Такими памятно-историческими объектами должно заниматься Министерство культуры, а не образования. Может заниматься какой-нибудь специально созданный Фонд Памяти. Что интересно, Лукашенко об этой инициативе знал и поддержал такой вариант решения вопроса. Неужели знаменитый лукашенковский фонд оскудел бы ресурсами, если бы деньги на строительство были ассигнованы из него.

Безусловно, такой объект не республиканского или областного значения, это расходы местного районного бюджета. Но почему именно с работников сферы образования решили взять деньги?

А ведь это лишь один из примеров, когда власти перекладывают часть бюджетных расходов на плечи населения. И то, что декларируемо, должно быть бесплатным или финансироваться за счет налогов, оплачивается гражданами.

Давно звучат мнения, что в этом государственном протекционизме нет смысла, что он неэффективен. Гораздо выгодней оплачивать все по условным 100%, но и зарплаты получать в 2-3 раза больше. Тогда у человека появляется право выбора. За что платить, а за что нет. Но власть этого боится. Ведь это автоматически приведет к повышению уровня гражданских свобод. Наша власть всеми способами старается эти свободы урезать. Будь то выбор организации, следящей за исправным техническим состоянием домов, в которых мы живем, либо выборы парламента, президента и депутатов местных советов.