закрыть
12 марта 2020, четверг, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Доллар и евро снова пошли в рост

7
  • 12.03.2020, 14:43
  • 3,273
Доллар и евро снова пошли в рост

Курсы основных валют уже существенно изменились.

Белорусский рубль в четверг обвалился к доллару и евро. Валютная корзина в итоге подешевела сразу на 0,50%. Ее значение вернулось к уровню начала недели, пишет select.by.

Получается, что стоимость корзины валют сегодня такая же, как до начала торгов в понедельник, но курсы основных валют уже существенно изменились.

Курс доллара подскочил на 0,0333 BYN до 2,3474 BYN/USD. До исторического максимума не хватило всего 0,0044 BYN.

С начала месяца американская валюта подорожала уже на 0,1083 BYN (+4,84%).

Кус евро вырос сразу на 0,0257 BYN до 2,6471 BYN/EUR.

За вторник и среду белорусский рубль отбросил евро вниз на 0,0536 BYN, но сегодня опять не удержался и начал дешеветь.

С начала марта курс евро подскочил уже почти на 18 копеек.

Курс российского рубля рухнул на 0,0707 BYN до 3,1656 BYN/100 RUB.

С начала месяца стоимость сотни российских рублей обвалилась на 17,5 копеек.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич