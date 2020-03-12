Доллар и евро снова пошли в рост 7 12.03.2020, 14:43

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Курсы основных валют уже существенно изменились.

Белорусский рубль в четверг обвалился к доллару и евро. Валютная корзина в итоге подешевела сразу на 0,50%. Ее значение вернулось к уровню начала недели, пишет select.by.

Получается, что стоимость корзины валют сегодня такая же, как до начала торгов в понедельник, но курсы основных валют уже существенно изменились.

Курс доллара подскочил на 0,0333 BYN до 2,3474 BYN/USD. До исторического максимума не хватило всего 0,0044 BYN.

С начала месяца американская валюта подорожала уже на 0,1083 BYN (+4,84%).

Кус евро вырос сразу на 0,0257 BYN до 2,6471 BYN/EUR.

За вторник и среду белорусский рубль отбросил евро вниз на 0,0536 BYN, но сегодня опять не удержался и начал дешеветь.

С начала марта курс евро подскочил уже почти на 18 копеек.

Курс российского рубля рухнул на 0,0707 BYN до 3,1656 BYN/100 RUB.

С начала месяца стоимость сотни российских рублей обвалилась на 17,5 копеек.