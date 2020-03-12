Родственник подозреваемого на коронавирус: Сегодня иду на работу — иначе прогул 7 12.03.2020, 15:31

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Больничный лист выдали сроком на один день.

В редакцию телеграмм-канала «Баста!» написал родственник одного из сотрудников медицинского центра «Лодэ» - того самого, который 8 марта посещал пациент с коронавирусом.

- Я могу быть контактом второго уровня и вроде как должен находиться в карантине минимум две недели. Однако после прохождения проверки в учреждении здравоохранения мне отказались предоставлять больничный лист сроком более, чем на один день. Сегодня я иду на работу - иначе прогул. Знаю, что подобная ситуация и у родственников других сотрудников медицинского центра.