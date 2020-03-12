закрыть
12 марта 2020, четверг, 17:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Родственник подозреваемого на коронавирус: Сегодня иду на работу — иначе прогул

7
  • 12.03.2020, 15:31
  • 3,539
Родственник подозреваемого на коронавирус: Сегодня иду на работу — иначе прогул
Иллюстрационное фото

Больничный лист выдали сроком на один день.

В редакцию телеграмм-канала «Баста!» написал родственник одного из сотрудников медицинского центра «Лодэ» - того самого, который 8 марта посещал пациент с коронавирусом.

- Я могу быть контактом второго уровня и вроде как должен находиться в карантине минимум две недели. Однако после прохождения проверки в учреждении здравоохранения мне отказались предоставлять больничный лист сроком более, чем на один день. Сегодня я иду на работу - иначе прогул. Знаю, что подобная ситуация и у родственников других сотрудников медицинского центра.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич