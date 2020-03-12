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Игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом

  • 12.03.2020, 15:35
Игрок «Ювентуса» Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом
Даниэле Ругани

В этом итальянском клубе играет знаменитый португалец Криштиану Роналду.

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом, об этом официально сообщил туринский клуб, сообщает pressball.by.

«Ювентус» проводит все нормативные меры по изоляции игрока от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. Клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком.

Чемпионат Италии на этой неделе был приостановлен. Игры итальянских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы находятся под угрозой срыва.

Ругани 8 марта был в заявке «Ювентуса» на матч с «Интером» (2:0), хотя на поле не выходил. Инкубационный период коронавируса — около двух недель.


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