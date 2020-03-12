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Минск направил в Москву секретные предложения по нефти

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  • 12.03.2020, 15:48
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Минск направил в Москву секретные предложения по нефти

Оптимистичные ожидания Румаса вряд ли воплотятся в жизнь.

Черный понедельник 9 марта обрушил цены на мировом нефтяном рынке. Главные продавцы уже объявили о беспрецедентных скидках на сырье.

Видимо, в Беларуси тоже решили воспользоваться ситуацией и надавить на болевые точки россиян. После обвала 9 марта нефтяные цены вернулись в 2004 год. С той разницей, что в 2004-м покупательская способность доллара была выше, чем сейчас, пишут banki24.by.

Еще перед началом трудовой недели на Западе Саудовская Аравия объявила о беспрецедентных скидках на сорт Arab Light. Европейским покупателям саудиты пообещали дисконт к смеси Brent на уровне 10,25 USD за баррель.

Такая щедрость арабов не выглядит безоглядной. Агентство Bloomberg указало, что тем самым Саудовская Аравия вступила в жесткую борьбу с Россией за рынок Европы.

По прошлому опыту американцы предположили, что аналогичным образом поступят остальные нефтедобывающие государства Персидского залива.

Нефтяной вопрос был среди основных на встрече глав правительств Беларуси и России 11 марта. Наша страна испытывает дефицит поставок нефти на НПЗ с 1 января. Если сравнивать с индикативным балансом на 2020 год, то Нафтан и Мозырский НПЗ загружены примерно на половину.

Если сравнивать с фактом за 2019 год, то загрузка составляет около 2/3 от прошлогодней. В любом случае заводы имеют дефицит сырья для переработки, недополучают прибыль, сокращают экспорт, а бюджету не хватает валютных доходов.

Крупные российские нефтяные компании объясняют свое нежелание отгружать в Беларусь отказом нашей страны выплачивать премии за эти поставки. Мол, раньше так было и теперь тоже надо. В свою очередь, белорусское правительство считает, что время уплаты премий прошло и пора переходить к приему сырья без учета «навара» жирных котов из российских ВИНКов.

Саудовская Аравия объявила, что весной может увеличить поставки нефти на 25% от текущего уровня. Все ограничения на рынке в рамках ОПЕК+ снимаются с 1 апреля и саудиты намерены залить рынок нефтью уже через несколько недель. Вслед за саудовским королевством об увеличении предложения нефти заявили и другие члены ОПЕК — Ирак и Нигерия.

Ирак хочет добавить 350 тыс. баррелей в сутки, Нигерия — 100 тыс. Это почти столько же, сколько может позволить себе Россия.

Глава Минэнерго РФ Новак заявил, то его страна поднимет добычу на 500 тыс. баррелей. По итогам встречи с премьером Мишустиным Румас отметил, что ситуация на нефтяном рынке изменилась и связи с этим белорусская сторона направила российской новые предложения по нефти. Глава Совмина сказал, что в результате «мы продвинемся в решении этого нефтяного спора».

Правда, суть предложений он почему-то не стал раскрывать. Насколько убедительными стали аргументы Беларуси после обвала нефтяных котировок? Можно ли считать, что Румас в своих высказываниях недалек от истины?

Пределы неуступчивости России как продавца нефти можно оценить по размеру подушки безопасности, которую к марту-2020 создали Центробанк и Минфин РФ. Так, к 1 марта ЗВР России достигли максимума с августа 2008 г. — 570,4 млрд USD, объем золота в резервах достиг 119,8 млрд USD. Размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 123,1 млрд USD, из которых 98 млрд USD относится к высоколиквидной части.

С учетом валюты, купленной за 2019—2020 гг. в рамках бюджетного правила, ликвидную часть фонда можно оценить в 151,8 млрд USD. Если цена на нефть опускается ниже 42,4 USD, российские власти откупоривают кубышку ФНБ и начинают финансировать за счет нее выпадающие расходы бюджета.

Даже по самым скромным подсчетам средств ФНБ хватит на 2–3 года. Соответственно, сегодня реальную заинтересованность россиян в продаже Беларуси нефти без премии можно оценить как низкую. Оптимистичные ожидания Румаса вряд ли воплотятся в жизнь.


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