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Грузия просит отменить матч плей-офф Евро-2020 с Беларусью

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  • 12.03.2020, 16:25
Грузия просит отменить матч плей-офф Евро-2020 с Беларусью

В местной федерации футбола считают неприемлемым даже решение провести матч без зрителей.

Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить предстоящий 26 марта отборочный матч чемпионата Европы по футболу со сборной Беларуси из-за ситуации, связанной с новым коронавирусом, пишет «Прессбол».

Об этом в четверг заявил генсек ФФГ Давид Муджири в беседе с Первым каналом Общественного вещателя Грузии.

В местной федерации футбола считают неприемлемым даже решение провести матч без зрителей.


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