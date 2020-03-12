Грузия просит отменить матч плей-офф Евро-2020 с Беларусью

Грузия просит отменить матч плей-офф Евро-2020 с Беларусью2
- 12.03.2020, 16:25
В местной федерации футбола считают неприемлемым даже решение провести матч без зрителей.
Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить предстоящий 26 марта отборочный матч чемпионата Европы по футболу со сборной Беларуси из-за ситуации, связанной с новым коронавирусом, пишет «Прессбол».
Об этом в четверг заявил генсек ФФГ Давид Муджири в беседе с Первым каналом Общественного вещателя Грузии.
В местной федерации футбола считают неприемлемым даже решение провести матч без зрителей.