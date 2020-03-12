Серьезный геополитический промах Путина 3 Дмитрий Орешкин

12.03.2020, 16:40

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Дмитрий Орешкин

Россия и так потеряла влияние над Украиной.

Прекращение военной фазы конфликта на Донбассе - реальный вариант развития событий. С обеих сторон сформировалась укрепленная линия раздела. Да, обстрелы продолжаются, но их уже гораздо меньше. В основном это минометный огонь, стрелковое оружие и т. д. У Минских соглашений, по большему счету, была цель остановить прямую и открытую войну. Это сделано.

Сейчас президент Владимир Зеленский пришел к власти с мандатом заключения мира. Бесконечно воевать нельзя ни России, ни Украине. Это и психологически невозможно, и ресурсов на это не хватает, раньше или позже на каком-то этапе ситуация должна была заморозиться. Сейчас она практически заморожена.

Следующий этап - прекращение обстрелов как таковых, даже минимальных. То есть это минимизация пограничных провокаций. По такой схеме развиваются практически все такого рода конфликты, будь то Нагорный Карабах, Абхазия, Республика Северного Кипра, конфликты в Азии и Африке. Идет война, которую удается нейтрализовать какими-то общими усилиями, остается недружелюбное соседство с недружелюбными ударами, провокациями и еще бог знает с чем. В конце концов, и эта фаза завершается, начинается холодный мир, и он может длиться очень долго.

"Л/ДНР" Путину не нужны! А зачем? Это же черная дыра! Он хотел бы впихнуть эту территорию назад в Украину при условии, что контроль над кадровым составом начальства и силовиками будет в Москве. Логика простая - пусть Киев платит за разбитую посуду, а руководить процессом будет Москва. Но в Киеве люди тоже хорошо понимают ситуацию и не торопятся забирать Донбасс назад. Да и у них ресурсов для этого не хватает.

Понятно, что "ДНР" и ЛНР в экономическом смысле никаких перспектив не имеют - ни в промышленности, ни в экономике. Они сидят на дотациях из Москвы, причем нелегальных.

Поэтому развиваться эта территория не может, так что это будет просто гниющий кусок, который с точки зрения Путина, логичнее было бы впихнуть назад в Украину на своих условиях. Украинцы хотели бы вернуть контроль над границей, только Путин на это не пойдет ни под каким предлогом. Он сам хочет контролировать ее, чтобы всегда иметь возможность протянуть свои войска.

Иначе это будет катастрофа с точки зрения и его персонального имиджа, и поддержки со стороны силовиков. И главное тогда - зачем все это затевалось? Россия и так потеряла влияние над Украиной. Это очень серьезный геополитический промах Путина, который он до сих пор пытается замаскировать аннексией Крыма.

Дмитрий Орешкин, "Обозреватель"