Коалиция во главе с США нанесла удары по объектам проиранских сил в Сирии 12.03.2020, 16:56

Удары нанесены по трем объектам.

Авиация возглавляемой США международной коалиции по борьбе против террористов ИГИЛ нанесла удары по трем объектам проиранских сил в Сирии.

Об этом сообщает Anadolu.

Удару коалиции предшествовал ракетный обстрел одной из американских баз в Ираке 11 марта.

Сообщается, что в сирийской провинции в Дейр-эз-Зор, в результате воздушного удара погибли по меньшей мере 25 боевиков проиранских группировок, десятки ранены.

Воздушные удары были нанесены по военной базе "Имам Али" в районе поселка Абу-Кемаль, а также военным объектам в промышленной зоне Дейр-эз-Зора и в районе Хизам.

На базе "Имам Али" были дислоцированы также офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Согласно сообщению, погиб Висам Туфейля, один из командиров группировки "Haydarıyyun", и Али Зехбендерин, командир группировки "Zeynebbiyun", в состав которой входят и наемники из Пакистана.

Как заявила 12 марта пресс-служба коалиции, трое членов личного состава погибли во время ракетной атаки на базу Таджи в Ираке 11 марта. Их имена пока не разглашают.

Лагерь Таджи - иракская база, где размещаются сотрудники коалиции для подготовки и консультирования миссий, в частности военные США и Британии.

Примерно 18 107-мм ракет "Катюша" попали в базу. Машину, оснащенную реактивной установкой, нашли в нескольких милях от базы Таджи.

Как пишет BBC, погибли трое: солдат вооруженных сил США, американский сотрудник сторонней компании, работавший на базе, и британский солдат. Около десяти человек ранены.