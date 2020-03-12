Режиссер о действиях белорусских пограничников: Просто шок 19 12.03.2020, 17:17

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иллюстрационное фото

Как проверяют людей на коронавирус на белорусско-польской границе.

Режиссер Влада Сенькова рассказала в «Фейсбуке» о мерах предосторожности, которые предпринимают пограничники на белорусско-польской границе:

- Шок. Просто шок. Вся Польша на карантине, вчера при 25 случаях закрыли все университеты, школы, садики, музеи, театры, кинотеатры. Сегодня пересекаю границу с Беларусью (пустая граница, никого нет). В автобус заходят таможенники:

- Все себя нормально чувствуют? Температуры нет? Есть кто-нибудь из Италии?

- Нет.

- Ок.

И все. «Ок», просто ок. Вы, бл..., серьезно??? Пол автобуса едет из Германий, кашляет и т.д. А они ок. Просто, бл…, ок.

На паспортном контроле сидит в полном обмундировании с маской проверяющий:

- Откуда?

- Из Польши.

- Закрыли у вас там все, гады?

- И спасибо им!

- А что закрыли?

- Все закрыли!

- Боятся, гады?

- Ну вы же тоже в маске сидите.

- Так то я.

Это просто, бл..., слоган. «Так то я» и «ок».

Неимоверно зла и шокирована.