Режиссер о действиях белорусских пограничников: Просто шок

Режиссер о действиях белорусских пограничников: Просто шок19
- 12.03.2020, 17:17
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Как проверяют людей на коронавирус на белорусско-польской границе.
Режиссер Влада Сенькова рассказала в «Фейсбуке» о мерах предосторожности, которые предпринимают пограничники на белорусско-польской границе:
- Шок. Просто шок. Вся Польша на карантине, вчера при 25 случаях закрыли все университеты, школы, садики, музеи, театры, кинотеатры. Сегодня пересекаю границу с Беларусью (пустая граница, никого нет). В автобус заходят таможенники:
- Все себя нормально чувствуют? Температуры нет? Есть кто-нибудь из Италии?
- Нет.
- Ок.
И все. «Ок», просто ок. Вы, бл..., серьезно??? Пол автобуса едет из Германий, кашляет и т.д. А они ок. Просто, бл…, ок.
На паспортном контроле сидит в полном обмундировании с маской проверяющий:
- Откуда?
- Из Польши.
- Закрыли у вас там все, гады?
- И спасибо им!
- А что закрыли?
- Все закрыли!
- Боятся, гады?
- Ну вы же тоже в маске сидите.
- Так то я.
Это просто, бл..., слоган. «Так то я» и «ок».
Неимоверно зла и шокирована.