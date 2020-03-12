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В Бельгии раскопали древнеримский завод по выплавке железа

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  • 12.03.2020, 17:47
В Бельгии раскопали древнеримский завод по выплавке железа
Фото: thehistoryblog.com

Археологи надеются выяснить, сколько руды было добыто и для чего она использовалась.

Археологи обнаружили остатки металлургического «завода» римской эпохи в Нинове, в регионе Восточная Фландрия, Бельгия.

Ученые отмечают, что это — первые следы римского производства железа в регионе, пишет «Новое время».

Участок под названием Doorn Nord изучается археологами в преддверии строительства бизнес-парка. С тех пор, как раскопки начались 18 месяцев назад, команда обнаружила два погребальных памятника позднего неолита (2500−2000 гг. до н.э.) и несколько артефактов бронзового века (2000−1000 гг. До н.э.), но самая плотная концентрация древнего материала датируется 1 и 2 веками нашей эры, когда на пересечении двух дорог выросло римское поселение.

Раскопанная местность включает в себя дома, улицы и могилы. Кажется, поселение специализировалось на выплавке металла, особенно на переплавке железной руды в железо. Археологи надеются выяснить, сколько руды было добыто и для чего она использовалась.

«Это дает нам представление о жизни людей во втором веке. Они плавили руду в железо и использовали ее для изготовления инструментов», — прокомментировал находку археолог Арне Вербрюгге.

Наибольшее количество находок относится к более поздним слоям: военные лагеря с конца 17 до середины 18 веков. Фландрия была горячей точкой, которая неоднократно переходила из рук в руки (в основном между Францией и Испанией) во время девятилетней войны и войны за испанское наследство.


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