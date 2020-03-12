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В минской гимназии № 20 класс переведен на индивидуальное обучение

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  • 12.03.2020, 17:51
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В минской гимназии № 20 класс переведен на индивидуальное обучение
Фото: Яндекс.Карты

Но только на один день.

В гимназии №20 Минска в четверг были сокращенные уроки. Классная руководительница рассказала, что у одного из родителей обнаружен коронавирус. Об этом журналистам сообщила ученица гимназии. Министерство здравоохранения подтвердило: в ходе эпидрасследования на индивидуальное обучение переведен один класс гимназии, пишет tut.by.

— Сегодня ребенок позвонил из гимназии, попросил забрать раньше, потому что все уроки по 35 минут. Толком никто ситуацию не объясняет, но в родительском чате обсуждается: у одного из родителей детей коронавирус, вся семья на изоляции, — рассказывает мама, которая попросила не называть ее имени. — Ребенок рассказывал, некоторым сегодня в столовой давали одноразовую посуду.

То, что в гимназии № 20 Минска обсуждают возможное закрытие класса на карантин, подтвердила одна из учениц. — Нам про коронавирус сказала классная руководительница, вроде у одного из учеников заразился папа, — рассказывает школьница Лиза. — Сегодня нас выводили на улицу, но не говорили, что в гимназии дезинфекция.

Журналисты связались с руководством гимназии и управлением образования Фрунзенского района Минска, там эту информацию не подтвердили. Чуть позже Минздрав сделал заявление:

— В Минске проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе по выявлению контактов «первого и второго уровня» граждан, у которых взяты тесты на COVID19. Мероприятия проводятся для организации за ними своевременного медицинского наблюдения. В ходе эпидрасследования на один день — на пятницу — на индивидуальное обучение переведен один класс 20-й гимназии столицы.

На сегодняшний день в Беларуси официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусом, 4 человека выздоровели. Накануне, напомним, в Министерстве образования заявили, что закрывать сады, школы и университеты на карантин из-за коронавируса пока не планируют.


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