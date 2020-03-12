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Алексей Кудрин: Российская экономика в ступоре

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  • 12.03.2020, 17:56
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Алексей Кудрин: Российская экономика в ступоре
Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ оценил возможные потери.

Крушение цен на нефть после развалит сделки ОПЕК+ замедлит до нуля темпы экономического роста в России и не оставит и следа от профицита бюджета, заявил в четверг глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, пишет finanz.ru.

Составленный правительством бюджетный безнадежно устарел, констатировал он: проект казны верстали из расчета, что нефть будет стоить 57,7 доллара за баррель, а курс доллара составит 63,9 российских рубля.

«Сегодня нам нужно исходить из новых реалий», - призвал Кудрин: но ситуация меняется так стремительно, что просчитать сценарий пока невозможно.

За неделю цена нефти Brent рухнула на 31% - на 16.49 по минскому времени майские фьючерсы в Лондоне торгуются по 32,99 доллара за бочку. На физическом рынке в Европе российская Urals упала ниже 30 долларов, а саудовские поставки приходят по 25 долларов за бочку. Курс доллара с 60 рублей в середине января поднялся выше 75, а евро превысил отметку 84 российских рубля.

Темпы экономического роста будут нулевыми, в худшем случае экономика начнет сокращаться на фоне разгона инфляции до 6%, сообщил Кудрин на заседании комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам.

По его оценке, при нефти по 35 и долларе по 72 бюджет недополучит около 3 триллионов российских рублей ($40,6 млрд.) нефтегазовых доходов, или 15% всей запланированной налоговой выручки. Как итог из профицита правительство скатится в дефицит размером 2% ВВП.


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