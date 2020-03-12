Atlantic Council: Перед Украиной стоит важная задача 12.03.2020, 18:21

Лучший способ ее решить — заключить соглашение о новой программе с МВФ.

В 2019 году Украина переживала чудесное экономическое восстановление. Наконец-то, Национальный банк смог сократить упрямую инфляцию с 10% до 2,4%. Это позволило уменьшить процентную ставку с 18% в июне 2019 года до текущих 11,5%.

Правительству удалось сбалансировать бюджет с умеренным дефицитом на уровне 2% от ВВП. А нынешний дефицит текущего счета составляет только 3% от ВВП. И его более чем удалось закрыть денежными переводами. Интересно и то, что за один год долговая стоимость украинских долгосрочных евробондов уменьшилась с 11% годовых до 4%. Казалось, что Украина на пороге периода значительного экономического роста, - пишет эксперт Atlantic Council (перевод - unian.net) Андерс Аслунд.

Он напоминает, что бывший премьер-министр Алексей Гончарук прогнозировал рост экономики на 5% в 2020 году, а также на 7% в последующие годы. Но теперь он и его политика в прошлом. Конечно, не все может произойти сразу. Украинская экономика в прошлом году выросла на 3,2%. Темп замедлился в четвертом квартале, прежде чем исчезнуть в январе. Одной из причин было укрепление украинской гривны на 17% благодаря высочайшей процентной ставке, что навредило экспортерам. Другая причина – падение спроса на сталь в Китае, что заставило цены падать.

Для широкой картинки это были небольшие проблемы. НБУ объявил о намерении сократить процентную ставку до 7% в течение 2020 года. Украинская экономика страдает от недостатка инвестиций и нуждается в структурных трансформациях, в частности большей интеграции в европейскую цепь поставок. Но, казалось, Киев ждет значительных финансовых иностранных вливаний после проведения судебной реформы, которая должна эффективно защитить право собственности.

К сожалению, произошло нечто совсем другое. 24 февраля начался новый глобальный финансовый кризис. Он никак не был связан с Украиной. Его повлекло временное замедление китайской экономики в результате усилий Пекина по остановке эпидемии коронавирус. Эти события стали лишь катализатором. Ведь мировая экономика демонстрировала стабильный рост на протяжении десятилетия и была готова к рецессии. Впрочем, кризис сначала затронул Украину. В такой ситуации нужно «сидеть и не двигаться».

Вместо этого президент Владимир Зеленский выступил с речью в украинском парламенте 4 марта, во время которой он не просто уволил, а осудил свое правительство и его политику. Фактически он заявил, что правительство ничего не достигло. И что единственной позитивной чертой команды была честность, будто теперь это не важно. Аслунд отмечает, что иностранные инвесторы ценили работу правительства Гончарука, его ключевых министров и политические подходы. Поэтому для них новости из Киева были плохими.

До 4 марта Украине удавалось избегать глобального финансового кризиса. Но теперь она в эпицентре этого процесса. За считанные дни доходность краткосрочных украинских евробондов подскочила с 3,5% до 7,75%. Гривна падает, вынуждая НБУ вмешиваться. Международные финансовые рынки быстро закрываются для Украины, как это было в течение нескольких лет после 2012-го. Рынки, очевидно, не обрадовались составу нового украинского правительства, которое остается неполным и еще не заявило о своих политических намерениях. Аслунд также напоминает об увольнении Генпрокурора Руслана Рябошапки, а также указывает на атаки против НБУ и НАБУ, которые сопротивляются возвращению «Приватбанка» его старым владельцам.

Сегодня перед Украиной встала критически важная задача восстановить международное финансовое доверие. Лучший способ это сделать – заключить соглашение о новой программе с МВФ. Предыдущее правительство и НБУ выполнили все макроэкономические требования, чтобы это сделать. Остались два условия, а именно принятие земельной реформы и законное блокирование процесса возвращения национализированных банков. Прошлого ноября МВФ предложил Украине трехлетнюю программу стабилизации с кредитом в размере 5,5 миллиардов долларов, если эти два условия будут выполнены.

Приоритет для Украины в этом деле – не сам кредит, а одобрение МВФ. Бондовые рынки правят миром. И они доверяют фонду. Однако, пока они не продемонстрировали, что доверяют новому правительству Украины.