закрыть
12 марта 2020, четверг, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Atlantic Council: Перед Украиной стоит важная задача

  • 12.03.2020, 18:21
Atlantic Council: Перед Украиной стоит важная задача

Лучший способ ее решить — заключить соглашение о новой программе с МВФ.

В 2019 году Украина переживала чудесное экономическое восстановление. Наконец-то, Национальный банк смог сократить упрямую инфляцию с 10% до 2,4%. Это позволило уменьшить процентную ставку с 18% в июне 2019 года до текущих 11,5%.

Правительству удалось сбалансировать бюджет с умеренным дефицитом на уровне 2% от ВВП. А нынешний дефицит текущего счета составляет только 3% от ВВП. И его более чем удалось закрыть денежными переводами. Интересно и то, что за один год долговая стоимость украинских долгосрочных евробондов уменьшилась с 11% годовых до 4%. Казалось, что Украина на пороге периода значительного экономического роста, - пишет эксперт Atlantic Council (перевод - unian.net) Андерс Аслунд.

Он напоминает, что бывший премьер-министр Алексей Гончарук прогнозировал рост экономики на 5% в 2020 году, а также на 7% в последующие годы. Но теперь он и его политика в прошлом. Конечно, не все может произойти сразу. Украинская экономика в прошлом году выросла на 3,2%. Темп замедлился в четвертом квартале, прежде чем исчезнуть в январе. Одной из причин было укрепление украинской гривны на 17% благодаря высочайшей процентной ставке, что навредило экспортерам. Другая причина – падение спроса на сталь в Китае, что заставило цены падать.

Для широкой картинки это были небольшие проблемы. НБУ объявил о намерении сократить процентную ставку до 7% в течение 2020 года. Украинская экономика страдает от недостатка инвестиций и нуждается в структурных трансформациях, в частности большей интеграции в европейскую цепь поставок. Но, казалось, Киев ждет значительных финансовых иностранных вливаний после проведения судебной реформы, которая должна эффективно защитить право собственности.

К сожалению, произошло нечто совсем другое. 24 февраля начался новый глобальный финансовый кризис. Он никак не был связан с Украиной. Его повлекло временное замедление китайской экономики в результате усилий Пекина по остановке эпидемии коронавирус. Эти события стали лишь катализатором. Ведь мировая экономика демонстрировала стабильный рост на протяжении десятилетия и была готова к рецессии. Впрочем, кризис сначала затронул Украину. В такой ситуации нужно «сидеть и не двигаться».

Вместо этого президент Владимир Зеленский выступил с речью в украинском парламенте 4 марта, во время которой он не просто уволил, а осудил свое правительство и его политику. Фактически он заявил, что правительство ничего не достигло. И что единственной позитивной чертой команды была честность, будто теперь это не важно. Аслунд отмечает, что иностранные инвесторы ценили работу правительства Гончарука, его ключевых министров и политические подходы. Поэтому для них новости из Киева были плохими.

До 4 марта Украине удавалось избегать глобального финансового кризиса. Но теперь она в эпицентре этого процесса. За считанные дни доходность краткосрочных украинских евробондов подскочила с 3,5% до 7,75%. Гривна падает, вынуждая НБУ вмешиваться. Международные финансовые рынки быстро закрываются для Украины, как это было в течение нескольких лет после 2012-го. Рынки, очевидно, не обрадовались составу нового украинского правительства, которое остается неполным и еще не заявило о своих политических намерениях. Аслунд также напоминает об увольнении Генпрокурора Руслана Рябошапки, а также указывает на атаки против НБУ и НАБУ, которые сопротивляются возвращению «Приватбанка» его старым владельцам.

Сегодня перед Украиной встала критически важная задача восстановить международное финансовое доверие. Лучший способ это сделать – заключить соглашение о новой программе с МВФ. Предыдущее правительство и НБУ выполнили все макроэкономические требования, чтобы это сделать. Остались два условия, а именно принятие земельной реформы и законное блокирование процесса возвращения национализированных банков. Прошлого ноября МВФ предложил Украине трехлетнюю программу стабилизации с кредитом в размере 5,5 миллиардов долларов, если эти два условия будут выполнены.

Приоритет для Украины в этом деле – не сам кредит, а одобрение МВФ. Бондовые рынки правят миром. И они доверяют фонду. Однако, пока они не продемонстрировали, что доверяют новому правительству Украины.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич