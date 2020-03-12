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El Pais: Число случаев заражения коронавирусом в Испании достигло почти 3 тысяч

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  • 12.03.2020, 19:00
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El Pais: Число случаев заражения коронавирусом в Испании достигло почти 3 тысяч
иллюстрационное Фото

По данным издания, 84 человека умерли.

Почти 3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщила в четверг газета El Pais, передает ТАСС.

По ее информации, 84 человека умерли, 189 инфицированных поправились. В среду днем Минздрав заявлял о 2 тыс. заболевших и 47 умерших. Большинство заболевших - 1388 - выявлено в автономном сообществе Мадрид.

Также стало известно о том, что обе палаты парламента Испании приостановили работу на 15 дней. Все члены правительства Испании, а также король Филипп VI и его супруга Летисия сделали тесты на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии.


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