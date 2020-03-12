Bellingcat: Россия планировала отправить на Донбасс третий «Бук» 6 12.03.2020, 19:22

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До катастрофы MH17 Россия планировала иметь несколько «Буков» на Донбассе.

Российская Федерация летом 2014 года до катастрофы MH17 планировала отправить на оккупированный Донбасс третий зенитно-ракетный комплекс "Бук". Об этом сообщил основатель группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, передает “Укринформ”.

По его словам, первый "Бук" прибыл на Донбассе за несколько дней до катастрофы, но его отправили назад, потому что комплекс сломался.

"Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки" Бука ", - добавил Хиггинс.

Отметим, на суде в Гааге прокуроры заявили, что на Донбасс из России в 2014 году отправили две установки "Бук", но одна из них по дороге сломалась.