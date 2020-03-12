Чехия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса 5 12.03.2020, 19:37

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Чрезвычайные меры введены на период 30 дней.

Правительство Чехии 12 марта объявило чрезвычайное положение в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Novinky.

Сообщается, что чешское правительство объявило введение чрезвычайного положения на 30 дней. В этот период запрещено проведение мероприятий с участием более 30 человек, а также посещение ресторанов и кафе с 8 вечера до 6 утра. Кроме этого правительство запретило проведение культурных, спортивных, религиозных мероприятий.

При этом запрет не распространяется на собрания, митинги и аналогичные действия конституционных органов, органов государственной власти и судов.

Чехия также вводит пограничный контроль с Германий и Австрией. С 14 марта запрещен въезд всем иностранцам, прибывающим из зон риска, а также выезд гражданам Чехии в страны, которые входят в группу риска - Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция или Франция.