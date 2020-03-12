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Видеофакт: в Бресте возле АЗС загорелся Ford

  • 12.03.2020, 20:14
  • 1,217
Видеофакт: в Бресте возле АЗС загорелся Ford

Пожар тушили гаишники и очевидцы.

Сегодня днем в Бресте возле АЗС загорелся автомобиль. Водителю помогли его потушить инспекторы ГАИ и очевидцы, которые оказались рядом. Об этом tut.by сообщили в МВД Беларуси.

Возгорание автомобиля произошло около 14.00 возле заправки на улице Янки Купалы в Бресте. Из-под капота Ford Mondeo пошел густой дым.

Водитель загоревшегося универсала свернул на АЗС и остановился. В это время рядом оказались инспекторы ГАИ. Вместе с очевидцами милиционеры потушили пожар.

Позже водитель Ford, 70-летний брестчанин, объяснил, что ехал в гараж, когда почувствовал резкий запах гари.


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