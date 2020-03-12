Число больных коронавирусом в Беларуси выросло почти вдвое 23 12.03.2020, 20:36

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С 12 до 21 человека.

На данный момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Об этом вечером 12 марта сообщил Минздрав.

11 марта было известно о 12 зарегистрированных случаях коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Один из зараженных пациентов на днях приходил в минский медицинский центр «ЛОДЭ». Медики проверяют пациентов и медперсонал, которые с ним контактировали.