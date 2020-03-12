закрыть
12 марта 2020, четверг, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Число больных коронавирусом в Беларуси выросло почти вдвое

23
  • 12.03.2020, 20:36
  • 9,489
Число больных коронавирусом в Беларуси выросло почти вдвое

С 12 до 21 человека.

На данный момент в больницах Беларуси находится 21 гражданин с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса. Об этом вечером 12 марта сообщил Минздрав.

11 марта было известно о 12 зарегистрированных случаях коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному. Один из зараженных пациентов на днях приходил в минский медицинский центр «ЛОДЭ». Медики проверяют пациентов и медперсонал, которые с ним контактировали.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич