Биткоин за час подешевел на 25% 2 12.03.2020, 20:38

Стоимость криптовалюты опускалась сегодня ниже 6000 долларов.

Исходя из данных на биржах биткоин потерял за сегодня почти четверть стоимости и опустился ниже 6000 долларов, передает hvylya.net.

Курс резко обвалился после 13:30 по минскому времени. Такие показатели, как сегодня на биржах, последний раз были зафиксированы в 2019 году в мае месяцем. К примеру, на бирже Binance биткоин сегодня находиться на показателе в 5550 долларов, биржа На BitMEX стоимость опустилась до показателя в 5600 долларов, на бирже Coinbase в паре с фиатным долларом — 5578 долларов.

За полчаса показатели изменили направление и биткоин прибавил в стоимости почти 1000 долларов, торги колебались между 6400 и 6700 долларов. к 14:01 по Минску ситуация вновь изменилась и биткоин вернулся к показателю 5800 долларов.

До 14:30 ситуация стабилизировалась и биткоин вернулся к позиции от 6200 до 6400 долларов. Специалисты объясняют такие колебания сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией, резкое падение нефтяного рынка, а также действия с продажами хендж-фондов на фоне общего падения рынка.