В честь Леди Гаги назвали новый вид насекомых 1 12.03.2020, 20:41

Эти насекомые имеют «своеобразное чувство стиля» и абсолютно не похожи на других насекомых.

Один из видов цикад назвали в честь эпатажной певицы из-за причудливых форм насекомого и «своеобразного чувства стиля». Об этом сообщает journalist.today со ссылкой на CNN.

Открытие сделал аспирант университета Иллинойса Брендан Моррис. Мужчина открыл новый вид горбаток — насекомых, которые относятся к цикадам. Новое насекомое получило название Kaikaia gaga.

По словам ученого, горбатки одни из самых причудливых насекомых. У нового вида наблюдается необычное морфологическое строение, выпуклости, похожие на рога, ветки, или даже грибы.

Также насекомые часто имеют яркий окрас, либо маскируются под листья мертвых растений.

Аспирант отметил, что если должно быть насекомое, названное в честь Леди Гаги, то это должна быть именно горбатка. По словам ученого, эти насекомые имеют «своеобразное чувство стиля» и абсолютно не похожи на других насекомых.