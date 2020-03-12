закрыть
12 марта 2020, четверг, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

«Пока курили, банк поднял доллар с 2,38 до 2,41»

6
  • 12.03.2020, 20:48
  • 2,652
«Пока курили, банк поднял доллар с 2,38 до 2,41»

Нацбанк: ограничений по росту курса нет.

В обед Дмитрий купил доллары через мобильное приложение «Альфа-Банка». Говорит, что курс тогда был 2,385 рубля. Таким же он оставался и после обеда — перед тем, как выйти покурить, Дмитрий специально заглянул в приложение: курс был прежним. Буквально через 15—20 минут парень пришел на рабочее место и не поверил своим глазам: курс вырос до 2,41, передает onliner.by.

— Буквально за 15 минут, пока курили, банк поднял курс на три копейки, — говорит Дмитрий. — Как раз в это время появились новости о том, что основные индексы на американской бирже упали. Я, если честно, был в шоке. Курс меняется буквально на глазах, вообще, непонятно, как его устанавливают и от чего это все зависит. Разве нет каких-то ограничений?

В Национальном банке ответили, что ограничений для банков по росту курса нет.

— Банки ограничивает рынок, — отметили в пресс-службе.

Журналисты обратились в «Альфа-Банк» и получили следующий комментарий.

— Курсообразование напрямую связано как с рыночной ситуацией, так и с потребностью банка постоянно поддерживать баланс между объемами купленной и проданной валюты, что обусловливает регулярную и временами частую смену курсов в течение дня. Банк не прекращает совершать валютные операции и после окончания рабочего дня, что само по себе вызывает дополнительные валютные риски. Устанавливая курсы на период с вечера до открытия следующей торговой сессии, трейдеры должны это учитывать и расширять на это время диапазон между котировками на покупку и продажу валюты, особенно в периоды повышенной волатильности финансовых рынков, наблюдаемой в последние дни.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич