«Пока курили, банк поднял доллар с 2,38 до 2,41» 6 12.03.2020, 20:48

2,652

Нацбанк: ограничений по росту курса нет.

В обед Дмитрий купил доллары через мобильное приложение «Альфа-Банка». Говорит, что курс тогда был 2,385 рубля. Таким же он оставался и после обеда — перед тем, как выйти покурить, Дмитрий специально заглянул в приложение: курс был прежним. Буквально через 15—20 минут парень пришел на рабочее место и не поверил своим глазам: курс вырос до 2,41, передает onliner.by.

— Буквально за 15 минут, пока курили, банк поднял курс на три копейки, — говорит Дмитрий. — Как раз в это время появились новости о том, что основные индексы на американской бирже упали. Я, если честно, был в шоке. Курс меняется буквально на глазах, вообще, непонятно, как его устанавливают и от чего это все зависит. Разве нет каких-то ограничений?

В Национальном банке ответили, что ограничений для банков по росту курса нет.

— Банки ограничивает рынок, — отметили в пресс-службе.

Журналисты обратились в «Альфа-Банк» и получили следующий комментарий.

— Курсообразование напрямую связано как с рыночной ситуацией, так и с потребностью банка постоянно поддерживать баланс между объемами купленной и проданной валюты, что обусловливает регулярную и временами частую смену курсов в течение дня. Банк не прекращает совершать валютные операции и после окончания рабочего дня, что само по себе вызывает дополнительные валютные риски. Устанавливая курсы на период с вечера до открытия следующей торговой сессии, трейдеры должны это учитывать и расширять на это время диапазон между котировками на покупку и продажу валюты, особенно в периоды повышенной волатильности финансовых рынков, наблюдаемой в последние дни.