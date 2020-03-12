Пристайко: Война на Донбассе не мешает Украине стать членом НАТО 2 12.03.2020, 21:12

Вадим Пристайко

Он заверил, что юридических препятствий на пути Украины в НАТО нет.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко признал, что война на Донбассе усложняет путь Украины в НАТО, однако заверил, что для членства в Альянсе не существует юридических препятствий. Заявление Пристайко опубликовано на странице его офиса в Facebook, передает gordonua.com.

"В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт. Поэтому с юридической точки зрения Украина имеет такие же возможности [стать членом Альянса], как и другие страны, которые не воюют. В то же время несомненно, что война на Донбассе усложняет путь Украины в Альянс. Конфликт уносит жизни наших людей, истощает Украину, задерживает наше цивилизационное развитие, мешает реализовать критически необходимые реформы", – сказано в заявлении.

По мнению Пристайко, именно на это рассчитывает Россия, "которая традиционно провоцирует нестабильность в соседних государствах, в частности, чтобы затруднить их движение в европейские и евроатлантические структуры".

"Яркий пример, как это работает, – война в Грузии. Задача Украины – "вырваться" из конфликта, используя все возможные дипломатические и другие средства. Политическое решение по вступлению Украины в НАТО будет зависеть от развития нашей страны: внедрения военных и других реформ, обеспечения демократии и верховенства права. Мы непременно будем в НАТО – это лишь вопрос времени", – заключил он.

О том, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается война на Донбассе, 11 марта заявил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

В ноябре 2019 года тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк говорил, что для окончательного перехода ВСУ на стандарты НАТО необходимо несколько лет. При этом новый министр обороны Андрей Таран заявил 11 марта, что украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам НАТО.