закрыть
12 марта 2020, четверг, 21:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

БГК повторно обыграл украинский «Мотор» и вышел в полуфинал SEHA-лиги

  • 12.03.2020, 21:18
БГК повторно обыграл украинский «Мотор» и вышел в полуфинал SEHA-лиги
Фото: Прессбол

Матч завершился в пользу белорусов со счетом 33:28.

В ответном четвертьфинальном поединке СЕХА-лиги, который уже проходил на площадке соперника, БГК имени Мешкова вновь оказался сильнее украинского "Мотора". Матч завершился в пользу гостей со счетом 33:28, передает pressball.by.

Мотор (Запорожье, Украина) — БГК им Мешкова (Брест, Беларусь) — 28:33

БГК: Пешич (14/36, 39%), Мацкевич (0/1), Усик (0/5); Будейко, Канкараш (1), Панич (5), Шкуринский (1), Юринок (2), Аккамбре (7), Шумак (2), Баранов, Разгор, Обранович (3), Сельвесюк, Вайлупов (6), Малус (4).

Первый матч — 28:30.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич