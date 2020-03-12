БГК повторно обыграл украинский «Мотор» и вышел в полуфинал SEHA-лиги 12.03.2020, 21:18

Фото: Прессбол

Матч завершился в пользу белорусов со счетом 33:28.

В ответном четвертьфинальном поединке СЕХА-лиги, который уже проходил на площадке соперника, БГК имени Мешкова вновь оказался сильнее украинского "Мотора". Матч завершился в пользу гостей со счетом 33:28, передает pressball.by.

Мотор (Запорожье, Украина) — БГК им Мешкова (Брест, Беларусь) — 28:33

БГК: Пешич (14/36, 39%), Мацкевич (0/1), Усик (0/5); Будейко, Канкараш (1), Панич (5), Шкуринский (1), Юринок (2), Аккамбре (7), Шумак (2), Баранов, Разгор, Обранович (3), Сельвесюк, Вайлупов (6), Малус (4).

Первый матч — 28:30.