Российский рубль упал сильнее худшей валюты мира 12.03.2020, 21:28

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Российский рубль в последнюю неделю упал по отношению к аргентинскому песо.

Об этом свидетельствуют данные торгов на рынке Forex, передает lenta.ru.

Максимальное падение пришлось на понедельник, 9 марта, но в четверг, 12 марта, после открытия торгов рубль также потерял три процента — по состоянию на 18:30 по минскому времени 1 песо стоит 1,1896 рубля.

Аргентинское песо в последние два года считается худшей валютой мира. В 2018 году курс доллара по отношению к нему вырос более чем вдвое, а в 2019-м — еще на 59 процентов.

В январе аналитик BNP Paribas SA Габриэль Герштейн, чьи прогнозы в 2019 году сбывались чаще всего, предсказал песо падение по отношению к американскому доллару еще на 40 процентов.

Курс рубля в четверг упал до рекордных с марта 2016 года значений. Доллар превысил отметку в 74 рубля, в середине торгов поднимался выше 75 рублей.