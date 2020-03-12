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В Минск пришла ранняя гроза

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  • 12.03.2020, 21:34
В Минск пришла ранняя гроза
иллюстрационное Фото

Видеофакт.

«Деревья покосило знатно, — пишет читатель onliner.by Алексей, который свидетельствовал о последствиях ненастья возле 13-го дома по бульвару Толбухина.

— Плюс у нас тут капремонт — все расшвыряло напрочь». Да, днем «Белгидромет» решил продлить действующее штормовое предупреждение на завтра. Хотя, может, продлит до конца выходных. В итоге получилось очень эффектно. Ну, для тех, кто сидел дома. Мартовская гроза ворвалась в столицу очень по-хозяйски. Синоптики меж тем предсказывают мощный ветер и вдобавок похолодание до «нормальных мартовских температур».

Вот фотоподтверждения жести, которую натворила мартовская гроза.

Фотки сделаны в районе бульвара Толбухина. Упавшее дерево впечатляет.

А вот кадры с места возле станции метро «Грушевка». Там ветер разнес забор, установленный строителями.

Ну и немного инстаграма.


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