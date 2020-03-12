В Минск пришла ранняя гроза

В Минск пришла ранняя гроза2
- 12.03.2020, 21:34
Видеофакт.
«Деревья покосило знатно, — пишет читатель onliner.by Алексей, который свидетельствовал о последствиях ненастья возле 13-го дома по бульвару Толбухина.
— Плюс у нас тут капремонт — все расшвыряло напрочь». Да, днем «Белгидромет» решил продлить действующее штормовое предупреждение на завтра. Хотя, может, продлит до конца выходных. В итоге получилось очень эффектно. Ну, для тех, кто сидел дома. Мартовская гроза ворвалась в столицу очень по-хозяйски. Синоптики меж тем предсказывают мощный ветер и вдобавок похолодание до «нормальных мартовских температур».
Вот фотоподтверждения жести, которую натворила мартовская гроза.
Фотки сделаны в районе бульвара Толбухина. Упавшее дерево впечатляет.
А вот кадры с места возле станции метро «Грушевка». Там ветер разнес забор, установленный строителями.
Ну и немного инстаграма.
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Люблю грозу в начале...МАРТА?! Серьезно?!) У нас сейчас шарашит молния на полнеба⛈ #минск #март #гроза #погода #прогноз #аномалия #гром #перваягроза #прогноз #ветер #синоптики #беларусь #сумасшествие #сумасшедшая #погодкасупер #весна #тепло #мир #улица #заокном #беларуссия #белоруссия #мартовскийкот #ночь #вечер #дождь #ливень #автор #музыкант #писатель