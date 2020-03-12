Трамп: Цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать 1 12.03.2020, 21:37

Дональд Трамп

Президент США восхитился низкими ценами на нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать, передает ria.ru.

В ходе общения Трампа с прессой в Вашингтоне журналисты задали вопрос о том, как прошёл недавний телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

"Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится. И это (такое влияние на экономику), как сокращение налогов", - ответил Трамп.