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В Италии от коронавируса погибли более тысячи человек

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  • 12.03.2020, 21:50
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В Италии от коронавируса погибли более тысячи человек
иллюстрационное Фото: Anadolu Agency

В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 189 человек. Общее число погибших достигло 1016 человек, сообщает meduza.io со ссылкой на ANSA.

По состоянию на вечер 12 марта в Италии насчитывается 12839 пациентов с коронавирусом, что на 2249 человек больше, чем днем ранее. 1258 человек излечились от коронавирусной инфекции.

Италия лидирует по числу заболевших COVID-19 в Европе. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. Местные власти ограничили передвижение жителей, закрыли школы, магазины и рестораны.


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