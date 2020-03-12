закрыть
12 марта 2020, четверг, 22:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

В Беларуси ограничили проведение всех массовых мероприятий

9
  • 12.03.2020, 21:35
  • 3,079
В Беларуси ограничили проведение всех массовых мероприятий

Ограничения введены до 6 апреля.

В Беларуси до 6 апреля ограничивается проведение всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятия с международным участием, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в четверг, передает interfax.by.

"Сегодня на специальном совещании в Совете министров принято решение - до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием", - говорится в сообщении Минздрава.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения.

По информации Минздрава, с 12 марта в Беларуси также проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич