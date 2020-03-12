В Беларуси ограничили проведение всех массовых мероприятий 9 12.03.2020, 21:35

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Ограничения введены до 6 апреля.

В Беларуси до 6 апреля ограничивается проведение всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятия с международным участием, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в четверг, передает interfax.by.

"Сегодня на специальном совещании в Совете министров принято решение - до 6 апреля ограничить все культурно-массовые, спортивные и научные мероприятия с международным участием", - говорится в сообщении Минздрава.

Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения.

По информации Минздрава, с 12 марта в Беларуси также проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.