Леонид Злотников: В Беларуси девальвация будет, пока эта модель экономики существует 2 12.03.2020, 22:01

ЛЕОНИД ЗЛОТНИКОВ

Спад луканомики — ожидаемое последствие государственной политики.

Экономист Леонид Злотников не поддается панике: спад белорусской экономики для него не неприятная неожиданность, а ожидаемое последствие государственной политики. Падение белорусского рубля связано не только и не столько с внешними факторами, сколько с системными недостатками белорусской экономической модели, передает «Белсат».

«У нас девальвация еще не закончилась, и она будет вечной, пока эта модель экономики существует», – высказался экономист Леонид Злотников.

Прогноз гостя программы не оставляет места для оптимизма: он не видит каких-либо факторов, которые бы способствовали улучшению качества жизни граждан Беларуси.