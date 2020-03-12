закрыть
12 марта 2020, четверг, 22:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Леонид Злотников: В Беларуси девальвация будет, пока эта модель экономики существует

2
  • 12.03.2020, 22:01
Леонид Злотников: В Беларуси девальвация будет, пока эта модель экономики существует
ЛЕОНИД ЗЛОТНИКОВ

Спад луканомики — ожидаемое последствие государственной политики.

Экономист Леонид Злотников не поддается панике: спад белорусской экономики для него не неприятная неожиданность, а ожидаемое последствие государственной политики. Падение белорусского рубля связано не только и не столько с внешними факторами, сколько с системными недостатками белорусской экономической модели, передает «Белсат».

«У нас девальвация еще не закончилась, и она будет вечной, пока эта модель экономики существует», – высказался экономист Леонид Злотников.

Прогноз гостя программы не оставляет места для оптимизма: он не видит каких-либо факторов, которые бы способствовали улучшению качества жизни граждан Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич