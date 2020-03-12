Белорусская волейболистка: В Челябинске как будто вернулась в 90-е 7 12.03.2020, 22:05

2,542

Анна Калиновская

Анна Калиновская рассказала, что ее удивило в российском городе.

Четвертьфиналистка ЧЕ-2017 по волейболу в составе сборной Беларуси Анна Калиновская, ранее выступавшая в российском "Динамо-Метаре", в беседе с корреспондентом pressball.by рассказала про российскую глубинку.

- Давай о Челябинске. Такой ли уж он мрачный?

- Расскажу, как устроен город. В центре — цирк, театр, пешеходная улица Кирова. За ним промышленная зона с заводами. Это где упал метеорит. Правда, следов от него уже не осталось. А потом район, который в народе называется ЧМЗ — Челябинский металлургический завод. Вот там мы и жили. Когда в нашу сторону дул ветер с промзоны, это сразу же ощущалось. Сам район строился для работников предприятия. Вокруг все серое. Как будто вернулись в 90-е. Ларьки на улицах обшарпанные — такие, которые закрываются на замок. Здания страшные. Разбитые дороги.

Мы с Таней Маркевич изначально собирались ехать в Челябинск из Беларуси на машине. Слава богу, не решились. Во-первых, авария на аварии — никто никому не уступает. Во-вторых, ямы такие, что проедет разве что КамАЗ — любая другая машина застрянет. Однажды выбрались в центр, а там колесо обозрения. Ну, думаем, сейчас посмотрим на город свысока. Как раз бабье лето, голубое небо, золотая осень. Не может же он весь быть таким хмурым! Лучше бы не поднимались... Даже в центре крыши какие-то залатанные, дворы неухоженные.