НХЛ остановила сезон

НХЛ остановила сезон3
- 12.03.2020, 22:44
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Сезон остановлен из-за коронавируса.
НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20.
"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом и после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции c советом директоров, НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня. Наша цель — снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы", — как передает sports.ru, сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии.