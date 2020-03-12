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НХЛ остановила сезон

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  • 12.03.2020, 22:44
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НХЛ остановила сезон
иллюстрационное Фото

Сезон остановлен из-за коронавируса.

НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20.

"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом и после консультаций с медицинскими экспертами и телефонной конференции c советом директоров, НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня. Наша цель — снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы", — как передает sports.ru, сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии.


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