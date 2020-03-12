МАЗ выпустил первый газовый мусоровоз 4 12.03.2020, 22:56

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Новинку показали на презентации в Могилеве.

Минский автозавод выпустил первый серийный газовый мусоровоз. В отличие от аналогов, он практически не шумит и не дымит, а в атмосферу поступает в 10 раз меньше угарного газа. Новинку показали на презентации в Могилеве, передает tut.by.

МАЗ-4901С4 собран на заводе «Могилевтрансмаш» и работает на сжатом природном газе. Для этого используется оборудование четвертого поколения от норвежской компании Hexagon. С его помощью машина за раз проходит около 200 километров. В сравнении с дизельным движком получается на 40% экономичнее. Для заправки газом установлены два блока из композитных материалов общим объемом 420 литров.

«Сейчас основные расходы эксплуатирующих организаций приходятся на топливо. Новый мусоровоз позволит его экономить и поспособствует быстрой окупаемости, что снизит и затраты на вывоз мусора, которые ежемесячно оплачивают белорусы», — отмечают в ОАО «МАЗ».

Еще одно преимущество — высокая экологичность. Машина вырабатывает в 10 раз меньше угарного газа и вдвое меньше оксида азота. Кроме того, автомобиль практически не шумит на фоне классических мусоровозов.

Мусоровоз с задней загрузкой вмещает более 10 кубометров груза. В машине используется быстросборная арматура, которую легко ремонтировать. В передней части кузова и на заднем борту встроены отстойники. Тем самым жидкая грязь не растекается вокруг техники, а накапливается и сливается в специально отведенных местах.

Новинка вышла надежной и неприхотливой. Направляющие плиты-пресса и загрузочная «ванна» изготовлены из шведской износостойкой стали. А основная гидравлика, в том числе распределители, гидроблок управления и насос, поставили мировые бренды.

«Это первый серийный белорусский мусоровоз на газомоторном топливе. И что почетно, он разработан нашими конструкторами. Машина позволит значительно снизить эксплуатационные расходы коммунальников и повысит качество работы — с меньшим шумом и большей заботой об экологии. Ставка также сделана на высокую надежность и прочность конструкций. Мы ожидаем высокий спрос на эту модель внутри страны и за рубежом», — поясняют на предприятии.

Машина поддерживает евростандарт по безопасности. Так, монитор и камера заднего вида позволяют вести контроль над загрузкой и разгрузкой, а заодно упрощают движение задним ходом.

Предусмотрен и двуручный алгоритм закрытия заднего борта. «Это своего рода дополнительный контроль состояния заднего борта после выгрузки. Водитель мусоровоза подходит к заднему борту, при помощи двойных ручек закрывает его и одновременно контролирует отсутствие в кузове нежелательных элементов», — уточняют разработчики.

Мусоровоз уже прошел длительные испытания по безопасности и экологии. Новинка получила одобрение типа транспортного средства Таможенного союза. Машина может прижиться не только в Беларуси — ее планируют поставлять в Россию и другие страны СНГ.